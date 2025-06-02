У Києві помітили новітній сімейний спорткар BMW із рідкісним тюнінгом (фото)

У Києві засвітився новий BMW M3 Touring. Спортивний універсал потужністю понад 500 сил отримав яскравий тюнінг.

Related video

Фото BMW M3 Touring опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Універсал оснащений 530-сильною турбошісткою Фото: Topcars UA

Універсал BMW M3 Touring – доволі рідкісна версія спортивної моделі. Авто є практичним сімейним спорткаром із просторим салоном та великим (500-1510 л) багажником.

Конкретно цей BMW M3 Competition Touring M оснащений 3,0-літровою турбошісткою на 530 к. с. і 650 Нм. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП він розганяється до 100 км/год за 3,5 с і здатен розвинути 290 км/год.

Сімейне авто розганяється до 290 км/год Фото: Topcars UA

Як і всі універсали BMW M3 Touring, версія Competition M є повнопривідною. Авто отримало доопрацьовану спортивну підвіску та збільшені гальма.

Важливо

530 сил і 3,5 с до сотні: BMW представила свій останній класичний спорткар (фото)

Новий BMW M3 Competition Touring M вирізняється агресивною решіткою радіатора, розширеними крилами та 19-дюймовими дисками. Конкретно це авто отримало тюнінг-пакет VRS Aero від ательє Vorsteiner. Він включає карбонові обвіс, декор, капот та спойлер.

У салоні встановили спортивні сидіння Фото: BMW

У салоні BMW M3 Touring встановлені спортивні сидіння та кермо. В оздобленні поєднуються шкіра та карбон.

Між іншим, нещодавно в Україні виявили раритетний спортивний універсал BMW 3 Series 90-х із двигуном V8. Цих авто випустили лише 27.

Також Фокус писав про новий спортивний універсал-купе BMW потужністю понад 600 сил.