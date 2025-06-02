Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

У Києві помітили новітній сімейний спорткар BMW із рідкісним тюнінгом (фото)

BMW M3 Touring Competition, BMW M3 Touring, BMW M3, універсал BMW M3, BMW M3 Competition, новий BMW M3
Фото: Topcars UA | BMW M3 Touring Competition отримав карбоновий пакет від ательє Vorsteiner

У Києві засвітився новий BMW M3 Touring. Спортивний універсал потужністю понад 500 сил отримав яскравий тюнінг.

Related video

Фото BMW M3 Touring опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

BMW M3 Touring, BMW M3 Touring Competition, універсал BMW M3, BMW M3 Competition, новий BMW M3 Fullscreen
Універсал оснащений 530-сильною турбошісткою
Фото: Topcars UA

Універсал BMW M3 Touring – доволі рідкісна версія спортивної моделі. Авто є практичним сімейним спорткаром із просторим салоном та великим (500-1510 л) багажником.

Конкретно цей BMW M3 Competition Touring M оснащений 3,0-літровою турбошісткою на 530 к. с. і 650 Нм. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП він розганяється до 100 км/год за 3,5 с і здатен розвинути 290 км/год.

універсал бмв м3, BMW M3, BMW M3 Touring, BMW M3 Touring Competition, універсал BMW M3, BMW M3 Competition, новий BMW M3 Fullscreen
Сімейне авто розганяється до 290 км/год
Фото: Topcars UA

Як і всі універсали BMW M3 Touring, версія Competition M є повнопривідною. Авто отримало доопрацьовану спортивну підвіску та збільшені гальма.

Важливо
530 сил і 3,5 с до сотні: BMW представила свій останній класичний спорткар (фото)
530 сил і 3,5 с до сотні: BMW представила свій останній класичний спорткар (фото)

Новий BMW M3 Competition Touring M вирізняється агресивною решіткою радіатора, розширеними крилами та 19-дюймовими дисками. Конкретно це авто отримало тюнінг-пакет VRS Aero від ательє Vorsteiner. Він включає карбонові обвіс, декор, капот та спойлер.

салон BMW M3, BMW M3 Touring, BMW M3 Touring Competition, універсал BMW M3, BMW M3 Competition, новий BMW M3 Fullscreen
У салоні встановили спортивні сидіння
Фото: BMW

У салоні BMW M3 Touring встановлені спортивні сидіння та кермо. В оздобленні поєднуються шкіра та карбон.

Між іншим, нещодавно в Україні виявили раритетний спортивний універсал BMW 3 Series 90-х із двигуном V8. Цих авто випустили лише 27.

Також Фокус писав про новий спортивний універсал-купе BMW потужністю понад 600 сил.