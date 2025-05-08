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Авто

Їх випустили лише 27: в Україні засвітився дуже рідкісний заряджений BMW 90-х (фото)

BMW Alpina B8 4.6, BMW Alpina B8, BMW Alpina, BMW 3 Series
Фото: Roma Urraco | Існує лише 27 заряджених BMW Alpina B8 4.6 Touring

На українських дорогах з’явився справжній ексклюзив – BMW Alpina B8 4.6 Touring. Потужний спортивний універсал є раритетом не лише в нашій країні.

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Про авто розповів у Instagram блогер Roma Urraco.

BMW 3 Alpina, BMW Alpina B8, BMW Alpina B8 4.6, BMW Alpina, BMW 3 Series Fullscreen
Універсал зовні не дуже сильно відрізняється від BMW 3 Series E36
Фото: Roma Urraco

BMW Alpina B8 4.6 E36 – надзвичайно рідкісна модель, особливо в кузові універсал. Якщо таких седанів у 90-х зібрали 93 (таке авто теж є в Україні), то сімейний варіант Touring розійшовся накладом у 27 екземплярів. Конкретно це авто – третє в серії.

За основу для моделі взяли універсал BMW 3 Series E36. У його моторний відсік змогли помістити великий 4,6-літровий V8, створений в Alpina на базі двигуна BMW 540i E34.

Салон БМВ 3 Е36, BMW Alpina B8, BMW Alpina B8 4.6, BMW Alpina, BMW 3 Series Fullscreen
Універсал отримав спортивні кермо та крісла
Фото: Roma Urraco
Салон BMW Alpina B8, BMW Alpina B8 4.6, BMW Alpina, BMW 3 Series Fullscreen
Фото: Roma Urraco

Вісімка розвиває 333 к. с. і 470 Н∙м та працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Спортивний універсал BMW Alpina B8 4.6 Touring стартує до сотні за 5,6 с і здатен розігнатися до 280 км/год.

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Звісно ж, в Alpina доопрацювали ходову авто та встановили більші гальма. А от зовні універсал BMW 3 Series E36 не надто сильно змінився. Він отримав нові бампери та скромний обвіс, також з’явилися фірмові колісні диски Alpina.

мотор BMW Alpina 4.6, BMW Alpina B8, BMW Alpina B8 4.6, BMW Alpina, BMW 3 Series Fullscreen
4,6-літровий V8 розвиває 333 к. с.
Фото: Roma Urraco

У салоні встановили спортивні кермо та сидіння, а також інакший важіль КПП. BMW Alpina B8 4.6 Touring оснащений електросклопідйомниками, клімат-контролем та підігрівом сидінь.

Між іншим, нещодавно в Києві помітили рідкісний 500-сильний BMW 2000-х років.

Також Фокус писав, що на аукціон виставили BMW 5 Series Alpina 70-х.