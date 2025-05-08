Їх випустили лише 27: в Україні засвітився дуже рідкісний заряджений BMW 90-х (фото)

На українських дорогах з’явився справжній ексклюзив – BMW Alpina B8 4.6 Touring. Потужний спортивний універсал є раритетом не лише в нашій країні.

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Про авто розповів у Instagram блогер Roma Urraco.

Універсал зовні не дуже сильно відрізняється від BMW 3 Series E36 Фото: Roma Urraco

BMW Alpina B8 4.6 E36 – надзвичайно рідкісна модель, особливо в кузові універсал. Якщо таких седанів у 90-х зібрали 93 (таке авто теж є в Україні), то сімейний варіант Touring розійшовся накладом у 27 екземплярів. Конкретно це авто – третє в серії.

За основу для моделі взяли універсал BMW 3 Series E36. У його моторний відсік змогли помістити великий 4,6-літровий V8, створений в Alpina на базі двигуна BMW 540i E34.

Універсал отримав спортивні кермо та крісла Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco

Вісімка розвиває 333 к. с. і 470 Н∙м та працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Спортивний універсал BMW Alpina B8 4.6 Touring стартує до сотні за 5,6 с і здатен розігнатися до 280 км/год.

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Звісно ж, в Alpina доопрацювали ходову авто та встановили більші гальма. А от зовні універсал BMW 3 Series E36 не надто сильно змінився. Він отримав нові бампери та скромний обвіс, також з’явилися фірмові колісні диски Alpina.

4,6-літровий V8 розвиває 333 к. с. Фото: Roma Urraco

У салоні встановили спортивні кермо та сидіння, а також інакший важіль КПП. BMW Alpina B8 4.6 Touring оснащений електросклопідйомниками, клімат-контролем та підігрівом сидінь.

Між іншим, нещодавно в Києві помітили рідкісний 500-сильний BMW 2000-х років.

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