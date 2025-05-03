Легенда 2000-х: у Києві засвітився рідкісний спортивний BMW на 500 сил (фото)

У Києві помітили заряджений седан BMW M5 покоління E60. Знамените спортивне авто із унікальним двигуном V10 є справжнім раритетом в Україні.

Related video

Фото BMW M5 E60 опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Цей BMW M5 2006 року оснащений високооборотним 5,0-літровим V10, створеним на базі двигуна боліда "Формули-1" BMW. Він розвиває 507 к. с. при 7750 об/хв та 520 Н∙м при 6100 об/хв. До речі, нещодавно в Києві засвітилося ще більш рідкісне купе BMW M6 із цим же двигуном.

Авто оснащене високооборотним 507-сильним V10 Фото: Topcars UA

Культовий спортивний седан BMW M5 здатен розігнатися до 100 км/год за 4,7 с, а його максимальну швидкість обмежували на 250 або 305 км/год. Звісно ж, в BMW Motorsport доопрацювали підвіску та кермове управління, а також встановили покращені гальма.

Важливо

В Україні з'явився недорогий італійський кросовер із нестандартним дизайном (фото)

Від стандартного BMW 5 Series E60 заряджена версія відрізняється агресивнішими бамперами, обвісом та спойлером. Ззаду видно чотири вихлопні труби. Крила седана розширені і встановлені 19-дюймові диски з низькопрофільною гумою.

У салоні встановлено спортивні кермо та крісла Фото: BMW

У салоні BMW M5 E60 встановлено спортивні крісла та кермо. Крім того, покращено внутрішнє оздоблення. Усього в 2004-2010 роках виготовили тільки 20 589 таких спортивних седанів.

Між іншим, нещодавно український півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик засвітив у Лондоні свій ексклюзивний тюнінгований седан BMW.

Також Фокус писав, що в Києві бачили екстремальний 635-сильний позашляховик Land Rover.