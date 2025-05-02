Позашляховий спорткар: у Києві помітили новий 635-сильний Land Rover за 9 мільйонів (фото)

У центрі Києва помітили новий Land Rover Defender OCTA. 635-сильний позашляховик є найшвидшим варіантом моделі за всю її історію.

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Фото Land Rover Defender OCTA опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Позашляховик оснастили 635-сильним V8 твін-турбо Фото: Topcars UA

Заряджений позашляховик Land Rover Defender OCTA зовсім недавно вийшов на український ринок. Його ціна стартує з 8,9 мільйона гривень.

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Новий Defender OCTA оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо виробництва BMW, який розвиває 635 к. с. і 800 Н∙м. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Defender OCTA вирізняється агресивнішим дизайном Фото: Topcars UA

Land Rover Defender OCTA отримав "розумну" пневмопідвіску, адаптивні амортизатори та потужні гальма Brembo діаметром 400 мм. Водночас, покращили прохідність автомобіля – збільшили на 28 мм кліренс, а за доплату пропонують 33-дюймові позашляхові шини.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Land Rover

Відрізнити новий Land Rover Defender OCTA можна за агресивнішим дизайном передньої частини та роздутими колісними арками, які вказують на розширену колію. У салоні позашляховика змінено оздоблення та встановлені спортивні ковшеподібні сидіння.

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