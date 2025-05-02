Внедорожный спорткар: в Киеве заметили новый 635-сильный Land Rover за 9 миллионов (фото)

В центре Киева заметили новый Land Rover Defender OCTA. 635-сильный внедорожник является самым быстрым вариантом модели за всю ее историю.

Related video

Фото Land Rover Defender OCTA опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Внедорожник оснастили 635-сильным V8 твин-турбо V8 Фото: Topcars UA

Заряженный внедорожник Land Rover Defender OCTA совсем недавно вышел на украинский рынок. Его цена стартует с 8,9 миллиона гривен.

Важно

В Украине появился недорогой итальянский кроссовер с нестандартным дизайном (фото)

Новый Defender OCTA оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо производства BMW, который развивает 635 л.с. и 800 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Defender OCTA отличается более агрессивным дизайном Фото: Topcars UA

Land Rover Defender OCTA получил "умную" пневмоподвеску, адаптивные амортизаторы и мощные тормоза Brembo диаметром 400 мм. В то же время, улучшили проходимость автомобиля — увеличили на 28 мм клиренс, а за доплату предлагают 33-дюймовые внедорожные шины.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Land Rover

Отличить новый Land Rover Defender OCTA можно по более агрессивному дизайну передней части и раздутым колесным аркам, которые указывают на расширенную колею. В салоне внедорожника изменена отделка и установлены спортивные ковшеобразные сиденья.

Кстати, недавно в Киеве засветился заряженный кроссовер Rolls-Royce за $700 000.

Также Фокус рассказывал об экстремальном 700-сильном пикапе Ford в столице.