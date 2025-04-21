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В Украине появился недорогой итальянский кроссовер с нестандартным дизайном (фото)

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Фото: Topcars UA | Alfa Romeo Junior — самый дешевый кроссовер марки

В Киеве засветилась новая Alfa Romeo Junior. Это самый маленький и дешевый кроссовер итальянской марки.

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Фото Alfa Romeo Junior опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Alfa Romeo Junior — новый компактный кроссовер итальянской марки. Примечательно, что модель презентовали под названием Milano, однако ее переименовали по требованию итальянского правительства.

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Авто отличается оригинальным дизайном передней части
Фото: Topcars UA

4,2-метровый кроссовер Alfa Romeo Junior является собратом Jeep Avenger, Opel Mokka и Peugeot 2008, ведь использует ту же платформу. Впрочем, автомобиль существенно отличается дизайном с плавными формами кузова и футуристической передней частью с фирменным "клювом" Alfa Romeo.

В салоне Alfa Romeo Junior сочетаются ретростиль и современные дисплеи. Компактное авто имеет немалый 400-литровый багажник.

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Конкретно этот кроссовер Alfa Romeo Junior оснащен 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 136 л. с., дополненным "мягкой" гибридной установкой. Он способен разогнаться до сотни за 9,1 с и развить 200 км/ч. За доплату доступен полный привод.

В линейке также есть электрические модификации, причем спортивный вариант Veloce получил 280-сильный мотор.

Кстати, недавно в Киеве видели редкий и оригинальный итальянский спорткар 90-х.

Также Фокус писал о редком кроссовере Volkswagen с мощным дизелем в Киеве.