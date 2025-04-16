"Ferrari для бедных": в Киеве заметили редкий и необычный итальянский спорткар 90-х (фото)

В Киеве заметили спортивный FIAT Coupe 1999 года. Недорогое купе было одним из самых ярких спортивных авто 90-х годов.

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Фото FIAT Coupe опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Недорогой спорткар FIAT Coupe производился с 1993 по 2000 годы и всего собрали 72 762 авто. Сейчас на дорогах осталось немного этих купе.

Своим оригинальным дизайном авто напоминает суперкары Ferrari Фото: Topcars UA

Яркий дизайн FIAT Coupe разрабатывали в ателье Pininfarina, которое известно длительным сотрудничеством с Ferrari. Доступное авто получилось похожим на суперкары, поэтому быстро получило прозвище Poor man's Ferrari ("Феррари для бедных").

Между прочим, внешность автомобиля создал стилист Крис Бэнгл, который позже прославился нестандартными моделями BMW. Салон FIAT Coupe также получился довольно оригинальным.

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4,2-метровое купе FIAT создано на платформе хэтчбек Tipo, поэтому у него переднеприводная компоновка. Модель выпускалась с атмосферными и турбированными двигателями объемом 1,8 и 2,0 л мощностью до 220 сил.

Салон FIAT Coupe также отличается необычным дизайном Фото: Fiat

Конкретно этот FIAT Coupe оснащен базовым 1,8-литровым двигателем на 131 л.с. и 5-ступенчатой механической КПП. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 9,2 с и развить 205 км/ч.

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