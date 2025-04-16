"Ferrari для бідних": у Києві помітили рідкісний і незвичний італійський спорткар 90-х (фото)

У Києві помітили спортивний FIAT Coupe 1999 року. Недороге купе було одним із найяскравіших спортивних авто 90-х років.

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Фото FIAT Coupe опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Недорогий спорткар FIAT Coupe виготовляли з 1993 по 2000 роки і всього зібрали 72 762 авто. Зараз на дорогах залишилося небагато цих купе.

Своїм оригінальним дизайном авто нагадує суперкари Ferrari Фото: Topcars UA

Яскравий дизайн FIAT Coupe розробляли в ательє Pininfarina, яке відоме тривалим співробітництвом із Ferrari. Доступне авто вийшло схожим на суперкари, тому швидко отримало прізвисько Poor man's Ferrari ("Феррарі для бідних").

Між іншим, зовнішність автомобіля створив стиліст Кріс Бенгл, який пізніше прославився нестандартними моделями BMW. Салон FIAT Coupe також вийшов доволі оригінальним.

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4,2-метрове купе FIAT створено на платформі хетчбек Tipo, тому в нього передньопривідне компонування. Модель випускали із атмосферними та турбованими двигунами об’ємом 1,8 та 2,0 л потужністю до 220 сил.

Салон FIAT Coupe також вирізняється незвичним дизайном Фото: Fiat

Конкретно цей FIAT Coupe оснащений базовим 1,8-літровим двигуном на 131 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 9,2 с та розвинути 205 км/год.

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