Спорткар для всієї родини: в Україні помітили рідкісний заряджений мінівен Opel (фото)

У Дрогобичі на Львівщині сфотографували Opel Zafira 2007 року в зарядженій версії OPC. Авто є представником дуже рідкісного сегменту спортивних мінівенів.

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Фото Opel Zafira OPC оприлюднили на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Підрозділ OPC (Opel Performance Center) створили в 1997 році і він займався розробкою заряджених версій моделей марки. Примітно, що там займалися доопрацюванням не лише седанів чи хетчбеків, але й мінівенів.

Мінівен оснащений 240-сильним турбомотором Фото: Topcars UA

Зокрема, заряджені версії від OPC отримали мінівени Opel Zafira першого та другого покоління. Вони доволі рідкісні і, до того ж, їх офіційно не продавали в Україні. Утім, обидва варіанти зустрічаються на наших дорогах.

У салоні покращили оздоблення і встановили крісла Recaro Фото: Opel

Конкретно цей мінівен Opel Zafira OPC належить до другої генерації. Він оснащений 2,0-літровим турбомотором на 240 к. с. та 320 Н∙м. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 7,8 с, а максимальна швидкість становить 231 км/год. Також доопрацьовані підвіска та гальма мінівена.

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Відрізнити Opel Zafira OPC можна за обвісом, зміненими бамперами та решіткою радіатора. Стандартними є 18-дюймові диски.

Спортивний мінівен пропонували у версіях на 5 і 7 місць Фото: Opel

У салоні встановили спортивні крісла Recaro, кермо обшили перфорованою шкірою, а педалі прикрасили металічними накладами. Спортивний мінівен Opel пропонували у версіях на 5 або 7 місць.

Між іншим, нещодавно в Києві бачили Opel Insignia OPC, здатний розвинути 270 км/год.

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