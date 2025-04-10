Спорткар для всей семьи: в Украине заметили редкий заряженный минивэн Opel (фото)
В Дрогобыче на Львовщине сфотографировали Opel Zafira 2007 года в заряженной версии OPC. Авто является представителем очень редкого сегмента спортивных минивэнов.
Фото Opel Zafira OPC обнародовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Подразделение OPC (Opel Performance Center) создали в 1997 году и оно занималось разработкой заряженных версий моделей марки. Примечательно, что там занимались доработкой не только седанов или хэтчбеков, но и минивэнов.
В частности, заряженные версии от OPC получили минивэны Opel Zafira первого и второго поколения. Они довольно редкие и, к тому же, официально не продавались в Украине. Впрочем, оба варианта встречаются на наших дорогах.
Конкретно этот минивэн Opel Zafira OPC относится ко второй генерации. Он оснащен 2,0-литровым турбомотором на 240 л. с. и 320 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с, а максимальная скорость составляет 231 км/ч. Также доработаны подвеска и тормоза минивэна.
Отличить Opel Zafira OPC можно по обвесу, измененным бамперам и решетке радиатора. Стандартными являются 18-дюймовые диски.
В салоне установили спортивные кресла Recaro, руль обшили перфорированной кожей, а педали украсили металлическими накладками. Спортивный минивэн Opel предлагался в версиях на 5 или 7 мест.
Между прочим, недавно в Киеве видели Opel Insignia OPC, способный развить 270 км/ч.
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