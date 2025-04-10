Спорткар для всей семьи: в Украине заметили редкий заряженный минивэн Opel (фото)

В Дрогобыче на Львовщине сфотографировали Opel Zafira 2007 года в заряженной версии OPC. Авто является представителем очень редкого сегмента спортивных минивэнов.

Related video

Фото Opel Zafira OPC обнародовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Подразделение OPC (Opel Performance Center) создали в 1997 году и оно занималось разработкой заряженных версий моделей марки. Примечательно, что там занимались доработкой не только седанов или хэтчбеков, но и минивэнов.

Минивэн оснащен 240-сильным турбомотором Фото: Topcars UA

В частности, заряженные версии от OPC получили минивэны Opel Zafira первого и второго поколения. Они довольно редкие и, к тому же, официально не продавались в Украине. Впрочем, оба варианта встречаются на наших дорогах.

В салоне улучшили отделку и установили кресла Recaro Фото: Opel

Конкретно этот минивэн Opel Zafira OPC относится ко второй генерации. Он оснащен 2,0-литровым турбомотором на 240 л. с. и 320 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с, а максимальная скорость составляет 231 км/ч. Также доработаны подвеска и тормоза минивэна.

Важно

Семейный премиум: в Киеве засветился редкий британский универсал 2000-х (фото)

Отличить Opel Zafira OPC можно по обвесу, измененным бамперам и решетке радиатора. Стандартными являются 18-дюймовые диски.

Спортивный минивэн предлагался в версиях на 5 и 7 мест Фото: Opel

В салоне установили спортивные кресла Recaro, руль обшили перфорированной кожей, а педали украсили металлическими накладками. Спортивный минивэн Opel предлагался в версиях на 5 или 7 мест.

Между прочим, недавно в Киеве видели Opel Insignia OPC, способный развить 270 км/ч.

Также Фокус писал, что в Украину привезли редкий внедорожный суперкар Lamborghini.