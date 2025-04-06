Развивает 270 км/ч: в Киеве засветился редкий заряженный Opel (фото)

В Киеве заметили седан Opel Insignia 2013 года в топовой заряженной версии OPC. Спортивная модель является раритетом в Украине.

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Фотографии автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Opel Insignia OPC официально не продавался на украинском рынке. Это одна из самых быстрых моделей за всю историю немецкой марки.

Заряженный седан Opel Insignia OPC оснащен доработанным 2,8-литровым V6 с турбонаддувом. Его мощность увеличили до 325 л. с., а максимальный крутящий момент — до 435 Н∙м.

Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 270 км/ч. Также для седана разработали спортивный выхлоп.

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На выбор для Opel Insignia OPC предлагали 6-ступенчатые механическую или автоматическую КПП, а полный привод был обязательным для всех версий модели. Кроме того, доработали подвеску авто с адаптивными амортизаторами и установили более эффективные тормоза Brembo.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Opel

Opel Insignia OPC выглядит значительно агрессивнее, чем стандартная модель. Новый передний бампер дополнили "клыками" воздухозаборников, а в крышку багажника интегрировали спойлер. Также установлены увеличенные колесные диски. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro и скошенный снизу руль.

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