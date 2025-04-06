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Развивает 270 км/ч: в Киеве засветился редкий заряженный Opel (фото)

Opel Insignia OPC, Opel Insignia, Opel Insignia 2013, седан Opel
Фото: Topcars UA | Opel Insignia OPC — заряженная версия седана

В Киеве заметили седан Opel Insignia 2013 года в топовой заряженной версии OPC. Спортивная модель является раритетом в Украине.

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Фотографии автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

седан Opel Insignia OPC, Opel Insignia, Opel Insignia 2013, седан Opel Fullscreen
Авто оснащено 325-сильным V6 твин-турбо
Фото: Topcars UA

Opel Insignia OPC официально не продавался на украинском рынке. Это одна из самых быстрых моделей за всю историю немецкой марки.

Opel Insignia OPC 2013, Opel Insignia, Opel Insignia 2013, седан Opel Fullscreen
Opel Insignia OPC способен развить 270 км/ч
Фото: Topcars UA

Заряженный седан Opel Insignia OPC оснащен доработанным 2,8-литровым V6 с турбонаддувом. Его мощность увеличили до 325 л. с., а максимальный крутящий момент — до 435 Н∙м.

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Седан получил тормоза Brembo
Фото: Topcars UA

Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 270 км/ч. Также для седана разработали спортивный выхлоп.

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На выбор для Opel Insignia OPC предлагали 6-ступенчатые механическую или автоматическую КПП, а полный привод был обязательным для всех версий модели. Кроме того, доработали подвеску авто с адаптивными амортизаторами и установили более эффективные тормоза Brembo.

салон Opel Insignia OPC, Opel Insignia, Opel Insignia 2013, седан Opel Fullscreen
В салоне установили спортивные кресла
Фото: Opel

Opel Insignia OPC выглядит значительно агрессивнее, чем стандартная модель. Новый передний бампер дополнили "клыками" воздухозаборников, а в крышку багажника интегрировали спойлер. Также установлены увеличенные колесные диски. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro и скошенный снизу руль.

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