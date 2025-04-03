В Киеве засветился очень редкий 850-сильный спорткар Mercedes Brabus (фото)

В Киеве заметили купе Mercedes S-Class 2016 года в тюнинге Brabus. Заряженное авто является большим раритетом на украинских дорогах.

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Фотографии спортивного Mercedes Brabus опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе Mercedes S-Class C217 — довольно редкая модель, ведь в Украине она была менее популярной, чем авто предыдущих поколений. В немецком ателье Brabus выбрали для доработки мощный вариант Mercedes-AMG S63 Coupe.

Проект назвали Brabus 850 Brabus 850. Цифровой индекс намекает, что тюнинг Mercedes S-Class увеличил мощность 5,5-литрового V8 твин-турбо с 585 до 850 сил. Пиковый крутящий момент вырос с 900 до до "тепловозных" 1450 Н∙м.

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Спорткар Mercedes Brabus 850 способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с. Максимальная скорость купе выросла до 350 км/ч.

Отличить Brabus 850 от стандартного купе Mercedes-AMG S63 Coupe можно по измененной решетке радиатора, обвесу и небольшому заднему спойлеру. Кроме того, установлены особые колесные диски. За доплату в Brabus также предлагали улучшенную внутреннюю отделку кожей и карбоном.

Между прочим, недавно в Киеве заметили очень редкий лимузин Mercedes S-Class Pullman.

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