У Києві засвітився дуже рідкісний 850-сильний спорткар Mercedes Brabus (фото)

У Києві помітили купе Mercedes S-Class 2016 року в тюнінгу Brabus. Заряджене авто є великим раритетом на українських дорогах.

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Світлини спортивного Mercedes Brabus опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе Mercedes S-Class C217 — доволі рідкісна модель, адже в Україні вона була менш популярною, аніж авто попередніх поколінь. В німецькому ательє Brabus вибрали для доопрацювання потужний варіант Mercedes-AMG S63 Coupe.

Проєкт назвали Brabus 850. Цифровий індекс натякає, що тюнінг Mercedes S-Class збільшив потужність 5,5-літрового V8 твін-турбо з 585 до 850 сил. Піковий крутний момент зріс із 900 до до "тепловозних" 1450 Н∙м.

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Спорткар Mercedes Brabus 850 здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с. Максимальна швидкість купе зросла до 350 км/год.

Відрізнити Brabus 850 від стандартного купе Mercedes-AMG S63 Coupe можна за зміненою решіткою радіатора, обвісом та невеликим заднім спойлером. Крім того, встановлено особливі колісні диски. За доплату в Brabus також пропонували покращене внутрішнє оздоблення шкірою та карбоном.

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