Їх випустили лише 77: у Києві помітили розкішний лімузин Mercedes 2000-х (фото)

Лімузин Mercedes S500 Pullman сягає 6,16 м завдовжки та має дуже розкішний салон. Під капотом авто ховається 306-сильний V8.

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На одному з київських паркінгів сфотографували дуже рідкісний Mercedes S-Class 2002 року в подовженому виконанні Pullman. Лімузин є справжнім раритетом. Його світлини опублікували на сторінці suishafter.png.

Лімузин оснащений 306-сильним V8 Фото: instagram.com/suishafter.png

Заводський лімузин Mercedes S-Class Pullman випустили невеликими партіями під замовлення. Конкретно така версія S500 розійшлася накладом усього 77 екземплярів. Такі авто купували для президентів та зірок шоу-бізнесу.

Mercedes S-Class W220 отримав метрову вставку між дверима, що збільшило його довжину до 6,16 м. Пропонували версії моделі на 6 або 7 місць.

Mercedes S-Class Pullman пропонували у версіях на 6 або 7 місць Фото: Mercedes-Benz

У внутрішньому оздобленні використані шкіра та дерево. Задні крісла отримали електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Від водія пасажирів відділяє висувна перегородка.

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Звісно ж, на Mercedes S-Class Pullman встановлювали роздільний клімат-контроль, потужну аудіосистему і DVD-плеєр із двома 10,4-дюймовими тачскрінами. За комфорт їзди відповідає адаптивна пневмопідвіска Airmatic.

В оздобленні салону використали шкіру і дерево Фото: instagram.com/suishafter.png Фото: instagram.com/suishafter.png

Mercedes S500 Pullman оснащений 5,0-літровим 306-сильним V8 і 5-ступінчастою автоматичною КПП. У лінійці існував і дорожчий та більш рідкісний варіант S600 із V12 потужністю 367 к. с.

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