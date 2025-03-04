Їх випустили лише 77: у Києві помітили розкішний лімузин Mercedes 2000-х (фото)
Лімузин Mercedes S500 Pullman сягає 6,16 м завдовжки та має дуже розкішний салон. Під капотом авто ховається 306-сильний V8.
На одному з київських паркінгів сфотографували дуже рідкісний Mercedes S-Class 2002 року в подовженому виконанні Pullman. Лімузин є справжнім раритетом. Його світлини опублікували на сторінці suishafter.png.
Заводський лімузин Mercedes S-Class Pullman випустили невеликими партіями під замовлення. Конкретно така версія S500 розійшлася накладом усього 77 екземплярів. Такі авто купували для президентів та зірок шоу-бізнесу.
Mercedes S-Class W220 отримав метрову вставку між дверима, що збільшило його довжину до 6,16 м. Пропонували версії моделі на 6 або 7 місць.
У внутрішньому оздобленні використані шкіра та дерево. Задні крісла отримали електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Від водія пасажирів відділяє висувна перегородка.
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Звісно ж, на Mercedes S-Class Pullman встановлювали роздільний клімат-контроль, потужну аудіосистему і DVD-плеєр із двома 10,4-дюймовими тачскрінами. За комфорт їзди відповідає адаптивна пневмопідвіска Airmatic.
Mercedes S500 Pullman оснащений 5,0-літровим 306-сильним V8 і 5-ступінчастою автоматичною КПП. У лінійці існував і дорожчий та більш рідкісний варіант S600 із V12 потужністю 367 к. с.
До речі, нещодавно в Києві бачили ексклюзивний лімітований Bentley за $600 000.
Також Фокус писав, що в Україну привезли суперкар Aston Martin за $2,7 мільйона.
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