Их выпустили всего 77: в Киеве заметили роскошный лимузин Mercedes 2000-х (фото)
Лимузин Mercedes S500 Pullman достигает 6,16 м в длину и имеет очень роскошный салон. Под капотом авто скрывается 306-сильный V8.
На одном из киевских паркингов сфотографировали очень редкий Mercedes S-Class 2002 года в удлиненном исполнении Pullman. Лимузин является настоящим раритетом. Его фотографии опубликовали на странице suishafter.png.
Заводской лимузин Mercedes S-Class Pullman выпустили небольшими партиями под заказ. Конкретно такая версия S500 разошлась тиражом всего 77 экземпляров. Такие авто покупали для президентов и звезд шоу-бизнеса.
Mercedes S-Class W220 получил метровую вставку между дверьми, что увеличило его длину до 6,16 м. Предлагались версии модели на 6 или 7 мест.
Во внутренней отделке использованы кожа и дерево. Задние кресла получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. От водителя пассажиров отделяет выдвижная перегородка.
Читать также
"Прилет во время построения": Безуглая сообщает об ударе РФ по полигону ВСУ
"Готовы возобновить взаимодействие": госсекретарь США назвал условия для возобновления диалога с Украиной
Едят в ресторане: Маск раскритиковал встречу Зеленского и европейцев в Лондоне (скриншот)
Удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский назвал виновных, детали
Конечно же, на Mercedes S-Class Pullman устанавливали раздельный климат-контроль, мощную аудиосистему и DVD-плеер с двумя 10,4-дюймовыми тачскринами. За комфорт езды отвечает адаптивная пневмоподвеска Airmatic.
Mercedes S500 Pullman оснащен 5,0-литровым 306-сильным V8 и 5-ступенчатой автоматической КПП. В линейке существовал и более дорогой и редкий вариант S600 с V12 мощностью 367 л. с.
Кстати, недавно в Киеве видели эксклюзивный лимитированный Bentley за $600 000.
Также Фокус писал, что в Украину привезли суперкар Aston Martin за $2,7 миллиона.
Читать также
На рынок вышел китайский электрокар за $9500 с запасом хода более 400 км (фото)
VW Tiguan на минималках: презентован самый маленький и дешевый кроссовер Volkswagen (фото)
Нового конкурента Tesla Model Y от Mercedes впервые заметили на дорогах (фото)
430-сильный аналог Smart: на продажу выставили самый необычный Aston Martin (фото)