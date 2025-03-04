Их выпустили всего 77: в Киеве заметили роскошный лимузин Mercedes 2000-х (фото)

Лимузин Mercedes S500 Pullman достигает 6,16 м в длину и имеет очень роскошный салон. Под капотом авто скрывается 306-сильный V8.

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На одном из киевских паркингов сфотографировали очень редкий Mercedes S-Class 2002 года в удлиненном исполнении Pullman. Лимузин является настоящим раритетом. Его фотографии опубликовали на странице suishafter.png.

Лимузин оснащен 306-сильным V8 Фото: instagram.com/suishafter.png

Заводской лимузин Mercedes S-Class Pullman выпустили небольшими партиями под заказ. Конкретно такая версия S500 разошлась тиражом всего 77 экземпляров. Такие авто покупали для президентов и звезд шоу-бизнеса.

Mercedes S-Class W220 получил метровую вставку между дверьми, что увеличило его длину до 6,16 м. Предлагались версии модели на 6 или 7 мест.

Mercedes S-Class Pullman предлагали в версиях на 6 или 7 мест Фото: Mercedes-Benz

Во внутренней отделке использованы кожа и дерево. Задние кресла получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. От водителя пассажиров отделяет выдвижная перегородка.

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Конечно же, на Mercedes S-Class Pullman устанавливали раздельный климат-контроль, мощную аудиосистему и DVD-плеер с двумя 10,4-дюймовыми тачскринами. За комфорт езды отвечает адаптивная пневмоподвеска Airmatic.

В отделке салона использовали кожу и дерево Фото: instagram.com/suishafter.png Фото: instagram.com/suishafter.png

Mercedes S500 Pullman оснащен 5,0-литровым 306-сильным V8 и 5-ступенчатой автоматической КПП. В линейке существовал и более дорогой и редкий вариант S600 с V12 мощностью 367 л. с.

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