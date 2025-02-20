800-сильная ракета: в Киеве засветился яркий тюнингованный "Гелендваген" (фото)

Тюнинг "Гелендвагена" от Brabus увеличил мощность двигателя до 800 сил, что позволяет разгоняться до сотни за 4,1 с. Внедорожник получил карбоновые обвес и капот.

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В Киеве заметили Mercedes G-Class 2021 года в тюнинге от Brabus. Новым такой внедорожник стоил примерно 400-500 тысяч долларов. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Проект назвали Brabus 800 Rocket Edition, а в его основе лежит заряженный внедорожник Mercedes-AMG G63. Цифровое обозначение в названии указывает на увеличенную до 800 сил мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо. Пиковый крутящий момент вырос до 1000 Н∙м.

Mercedes Brabus 800 Rocket Edition способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч. Кстати, такой же двигатель установлен и в экстремальном Brabus 800 4×4².

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Кроме того, тюнинг "Гелендвагена" от Brabus включает особую решетку радиатора, выраженный карбоновый обвес, диффузор и спойлер на крыше. Новый капот дополнен воздухозаборником. Установлены и оригинальные 23-дюймовые колеса, для которых понадобились расширители арок.

В Brabus предлагают эксклюзивные варианты отделки салона Фото: brabus.com

Кроме того, в Brabus по заказу покупателя могли выполнить и тюнинг салона — обшить его дорогой кожей или алькантарой и карбоном.

Между прочим, недавно в Киеве заметили эксклюзивный кроссовер Maybach.

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