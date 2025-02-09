Роскошь из 90-х: в Киеве заметили редкий японский внедорожник премиум-класса (фото)

Lexus LX450 — редкий роскошный собрат Toyota Land Cruiser 80. Рамный внедорожник оснащен 215-сильной шестеркой, а его салон отделан кожей и деревом.

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В Киеве сфотографировали внедорожник Lexus LX первого поколения. Премиальная модель является довольно редкой, ведь не была массовой. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lexus LX первой генерации выпускали недолго (с 1995 по 1997 год), поэтому он не столь массовый, как его преемники. Всего собрано всего 14 000 роскошных рамных внедорожников и подавляющее большинство из них продали в Северной Америке.

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Lexus LX450 (именно такой индекс носила модель) довольно мало отличается от модели-донора Toyota Land Cruiser 80. Его выдают лишь иная решетка радиатора и измененный декор на кузове.

Салон Lexus LX450 роскошнее, чем у собрата — отделан кожей и деревом. Комплектация включает климат-контроль, круиз-контроль, электропакет и аудиосистему с CD-плеером.

Внедорожник предлагался исключительно с 4,5-литровой бензиновой шестеркой мощностью 215 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 11 с и развить 172 км/ч. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Кстати, недавно в Киеве видели 700-сильный внедорожный пикап.

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