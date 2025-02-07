Новую Toyota RAV4 2026 показали до премьеры (фото)
Кроссовер Toyota RAV4 сохранит знакомый профиль, а вот его переднюю часть выдержат в новом фирменном стиле. Модель будут выпускать в бензиновых и гибридных версиях.
Опубликовано изображение Toyota RAV4 шестого поколения. Компактный кроссовер презентуют в этом году и с осени новая модель начнет поступать в продажу. Рендеры модели создало японское издание Best Car.
За основу для рендеров взяли шпионские фото Toyota RAV4, снятые на закрытой презентации модели для дилеров в Китае. Судя по ним дизайн кроссовера будет эволюционным и не претерпит кардинальных изменений.
Новая Toyota RAV4 2026 сохранит знакомый профиль, а в ее внешности по-прежнему будут преобладать грани. Переднюю часть выполнят в новом фирменном стиле — с тоненькими диодными фарами и безрамочной решеткой радиатора. Колесные арки стали более широкими.
Салон Toyota RAV4 не показали. Ожидается, что кроссовер получит увеличенные дисплеи.
По данным японского издания, все кроссоверы Toyota RAV4 2026 года будут 2,5-литровыми. Модель будет доступна в бензиновой, гибридной и плагин-гибридной версиях с передним или полным приводом.
Мощность электрифицированных модификаций увеличится. Кроме того, плагин-гибрид Toyota RAV4 получит увеличенную батарею и его запас хода на электротяге возрастет до примерно 130 км.
Ранее рассекретили и возрожденный семейный минивэн Toyota, который предложат в бензиновых и электрических версиях.
Также Фокус рассказывал, что на фото показали большой семейный кроссовер Volkswagen.