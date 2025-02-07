Новую Toyota RAV4 2026 показали до премьеры (фото)

Кроссовер Toyota RAV4 сохранит знакомый профиль, а вот его переднюю часть выдержат в новом фирменном стиле. Модель будут выпускать в бензиновых и гибридных версиях.

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Опубликовано изображение Toyota RAV4 шестого поколения. Компактный кроссовер презентуют в этом году и с осени новая модель начнет поступать в продажу. Рендеры модели создало японское издание Best Car.

За основу для рендеров взяли шпионские фото Toyota RAV4, снятые на закрытой презентации модели для дилеров в Китае. Судя по ним дизайн кроссовера будет эволюционным и не претерпит кардинальных изменений.

Кроссовер сохранит знакомый силуэт Фото: BestCarWeb

Новая Toyota RAV4 2026 сохранит знакомый профиль, а в ее внешности по-прежнему будут преобладать грани. Переднюю часть выполнят в новом фирменном стиле — с тоненькими диодными фарами и безрамочной решеткой радиатора. Колесные арки стали более широкими.

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Салон Toyota RAV4 не показали. Ожидается, что кроссовер получит увеличенные дисплеи.

По данным японского издания, все кроссоверы Toyota RAV4 2026 года будут 2,5-литровыми. Модель будет доступна в бензиновой, гибридной и плагин-гибридной версиях с передним или полным приводом.

Все версии кроссовера будут 2,5-литровыми Фото: BestCarWeb

Мощность электрифицированных модификаций увеличится. Кроме того, плагин-гибрид Toyota RAV4 получит увеличенную батарею и его запас хода на электротяге возрастет до примерно 130 км.

Ранее рассекретили и возрожденный семейный минивэн Toyota, который предложат в бензиновых и электрических версиях.

Также Фокус рассказывал, что на фото показали большой семейный кроссовер Volkswagen.