Нову Toyota RAV4 2026 показали до прем'єри (фото)

Кросовер Toyota RAV4 збереже знайомий профіль, а от його передню частину витримають у новому фірмовому стилі. Модель випускатимуть у бензинових та гібридних версіях.

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Опубліковано зображення Toyota RAV4 шостого покоління. Компактний кросовер презентують цього року і з осені нова модель почне надходити у продаж. Рендери моделі створило японське видання Best Car.

За основу для рендерів взяли шпигунські фото Toyota RAV4, зняті на закритій презентації моделі для дилерів у Китаї. Судячи з них дизайн кросовера буде еволюційним і не зазнає кардинальних змін.

Кросовер збереже знайомий силует Фото: BestCarWeb

Нова Toyota RAV4 2026 збереже знайомий профіль, а в її зовнішності, як і раніше, переважатимуть грані. Передню частину виконають у новому фірмовому стилі – з тоненькими діодними фарами та безрамковою решіткою радіатора. Колісні арки стали ширшими.

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Салон Toyota RAV4 не показали. Очікується, що кросовер отримає збільшені дисплеї.

За даними японського видання, усі кросовери Toyota RAV4 2026 будуть 2,5-літровими. Модель буде доступна в бензиновій, гібридній та плагін-гібридній версіях із переднім або повним приводом.

Усі версії кросовера будуть 2,5-літровими Фото: BestCarWeb

Потужність електрифікованих модифікацій збільшиться. Крім того, плагін-гібрид Toyota RAV4 отримає збільшену батарею і його запас ходу на електротязі зросте до приблизно 130 км.

Раніше розсекретили і відроджений сімейний мінівен Toyota, який запропонують у бензинових та електричних версіях.

Також Фокус розповідав, що на фото показали великий сімейний кросовер Volkswagen.