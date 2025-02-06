Великий сімейний кросовер Volkswagen показали на перших офіційних фото

Новий Volkswagen Atlas стане більшим та кардинально зміниться зовні. Повнорозмірний кросовер випускатимуть із бензиновими турбомоторами потужністю до 272 сил.

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Опубліковано офіційні фото Volkswagen Atlas другого покоління. Великий сімейний кросовер презентують до кінця першого кварталу 2025 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.

Новий Volkswagen Atlas 2025 дебютує в Китаї (там модель відома під назвою Terramont). На офіційних фото та шпигунських знімках видно, що дизайн кросовера зазнав кардинальних змін.

Кросовер підросте в розмірах Фото: Volkswagen

У зовнішності стало більше граней. Крупні фари тепер з’єднані діодними вставками, а передній бампер став агресивнішим. Дверні ручки зробили висувними. До того ж, кросовер Volkswagen Atlas став дещо більшим.

Габарити Volkswagen Atlas 2025:

довжина — 5158 мм;

ширина — 1991 мм;

висота — 1788 мм;

колісна база — 2980 мм.

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Салон Volkswagen Atlas поки не розсекретили, але відомо, що на передній панелі з’явиться окремий дисплей для пасажира. Модель пропонуватимуть у версіях на 6 та 7 місць.

Шпигунські фото Volkswagen Atlas Фото: carscoops.com Фото: carscoops.com

Кросовер Volkswagen Atlas 2025 буде доступний виключно з 2,0-літровими турбомоторами, а V6 більше не пропонуватимуть. Четвірки розвиватимуть 213 та 272 к. с., причому в потужнішій версії піковий крутний момент складе 400 Нм, а розгін до 100 км/год займатиме 7,6 с.

Усі версії Volkswagen Atlas 2025 отримають 7-ступінчастий робот DSG, а привід буде переднім або повним. Пізніше може з’явитися гібрид.

До речі, нещодавно розсекретили ще більший кросовер Volkswagen Talagon.

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