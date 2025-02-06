Большой семейный кроссовер Volkswagen показали на первых официальных фото

Новый Volkswagen Atlas станет больше и кардинально изменится внешне. Полноразмерный кроссовер будут выпускать с бензиновыми турбомоторами мощностью до 272 сил.

Related video

Опубликованы официальные фото Volkswagen Atlas второго поколения. Большой семейный кроссовер презентуют до конца первого квартала 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.

Новый Volkswagen Atlas 2025 дебютирует в Китае (там модель известна под названием Terramont). На официальных фото и шпионских снимках видно, что дизайн кроссовера претерпел кардинальные изменения.

Кроссовер подрастет в размерах Фото: Volkswagen

Во внешности стало больше граней. Крупные фары теперь соединены диодными вставками, а передний бампер стал агрессивнее. Дверные ручки сделали выдвижными. К тому же, кроссовер Volkswagen Atlas стал несколько крупнее.

Габариты Volkswagen Atlas 2025:

длина — 5158 мм;

ширина — 1991 мм;

высота — 1788 мм;

колесная база — 2980 мм.

Важно

Новый компактный кроссовер Volkswagen рассекретили до премьеры (фото)

Салон Volkswagen Atlas пока не рассекретили, но известно, что на передней панели появится отдельный дисплей для пассажира. Модель будет предлагаться в версиях на 6 и 7 мест.

Шпионские фото Volkswagen Atlas Фото: carscoops.com Фото: carscoops.com

Кроссовер Volkswagen Atlas 2025 будет доступен исключительно с 2,0-литровыми турбомоторами, а V6 больше предлагаться не будут. Четверки будут развивать 213 и 272 л. с., причем в более мощной версии пиковый крутящий момент составит 400 Нм, а разгон до 100 км/ч займет 7,6 с.

Все версии Volkswagen Atlas 2025 получат 7-ступенчатый робот DSG, а привод будет передним или полным. Позже может появиться гибрид.

Кстати, недавно рассекретили еще более крупный кроссовер Volkswagen Talagon.

Также Фокус писал, что показали электрокар Volkswagen за 20 000 евро.