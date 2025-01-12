Самый большой кроссовер Volkswagen рассекретили до презентации (фото)

Volkswagen Talagon — большой семейный кроссовер длиной 5,1 м. Обновленная модель будет выпускаться в версиях на 6 и 7 мест и комплектоваться 272-сильным турбомотором.

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Опубликованы первые фото Volkswagen Talagon 2025. Большой семейный кроссовер пройдет плановую модернизацию и выйдет на рынок до конца первого полугодия. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Volkswagen Talagon отличается, прежде всего, измененной передней частью, которая сделала дизайн авто солиднее. Кроссоверу заменили фары и бампер, добавили диодную вставку вместо решетки радиатора и увеличили воздухозаборник. Фонари стали более узкими.

Кроссовер достигает 5,1 м в длину Фото: autohome.com.cn

Volkswagen Talagon построен на платформе MQB и технически очень близок к модели Atlas. Он остается самым большим кроссовером марки.

Габариты Volkswagen Talagon 2025:

длина — 5168 мм;

ширина — 2002 мм;

высота — 1792 мм;

колесная база — 2890 мм.

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Салон Volkswagen Talagon не показали, но известно, что установят увеличенный тачскрин мультимедиа. Кроссовер будет доступен в версиях на 6 и 7 мест, а объем его багажника со сложенным третьим рядом составляет 880 л.

Volkswagen Talagon 2025 отличается измененной передней частью Фото: autohome.com.cn

Линейка двигателей претерпит изменения — кроссовер Volkswagen Talagon 2025 будет комплектоваться исключительно 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой с увеличенной до 272 л. с. мощностью. Авто сохранит 7-ступенчатый робот DSG, а привод может быть передним или полным.

Кстати, обновление прошел и электрокроссовер Tesla Model Y. Он изменился внешне, а его запас хода вырос.

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