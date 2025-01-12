Найбільший кросовер Volkswagen розсекретили до презентації (фото)

Volkswagen Talagon — великий сімейний кросовер завдовжки 5,1 м. Оновлену модель випускатимуть у версіях на 6 та 7 місць і комплектуватимуть 272-сильним турбомотором.

Related video

Опубліковано перші фото Volkswagen Talagon 2025. Великий сімейний кросовер пройде планову модернізацію і вийде на ринок до кінця першого півріччя. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Volkswagen Talagon відрізняється, передусім, зміненою передньою частиною, яка зробила дизайн авто соліднішим. Кросоверу замінили фари та бампер, додали діодну вставку замість решітки радіатора та збільшили повітрозабірник. Ліхтарі стали вужчими.

Кросовер сягає 5,1 м завдовжки Фото: autohome.com.cn

Volkswagen Talagon збудований на платформі MQB і технічно дуже близький до моделі Atlas. Він залишається найбільшим кросовером марки.

Габарити Volkswagen Talagon 2025:

довжина – 5168 мм;

ширина – 2002 мм;

висота – 1792 мм;

колісна база – 2890 мм.

Важливо

В Україні з'явився новітній електрокросовер Volkswagen із запасом ходу понад 600 км (фото)

Салон Volkswagen Talagon не показали, але відомо, що встановлять збільшений тачскрін мультимедіа. Кросовер буде доступний у версіях на 6 і 7 місць, а об’єм його багажника зі складеним третім рядом становить 880 л.

Volkswagen Talagon 2025 вирізняється зміненою передньою частиною Фото: autohome.com.cn

Лінійка двигунів зазнає змін – кросовер Volkswagen Talagon 2025 комплектуватимуть виключно 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою зі збільшеною до 272 к. с. потужністю. Авто збереже 7-ступінчастий робот DSG, а привід може бути переднім або повним.

До речі, оновлення пройшов і електрокросовер Tesla Model Y. Він змінився зовні, а його запас ходу зріс.

Також Фокус писав, що в Києві зявився найбільший і найдорожчий кросовер Kia.