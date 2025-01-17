Новый компактный кроссовер Volkswagen рассекретили до премьеры (фото)
Новый Volkswagen T-Roc 2025 подрастет в размерах и станет более выразительным на вид. Компактный кроссовер будет предлагаться в бензиновых и дизельных версиях.
В интернет попали фото Volkswagen T-Roc второго поколения. Компактный кроссовер презентуют в нынешнем году. Об этом сообщается на сайте Carscoops.
Новый Volkswagen T-Roc сохранил знакомый силуэт, однако его капот стал длиннее, а крылья — более рельефными. Передняя часть выдержана в духе старшего Volkswagen Tiguan — с раскосыми фарами и широкой решеткой радиатора. Фонари теперь соединены светодиодной полосой.
Салон Volkswagen T-Roc 2025 не показали, однако известно, что отдельные детали позаимствуют у родственного VW Golf 8. Обе модели построены на платформе MQB Evo. Кроссовер несколько подрастет в размерах.
Ожидается, что новый Volkswagen T-Roc сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,0, 1,5 и 2,0 л, а также двухлитровые турбодизели.
Примечательно, что в линейке сохранится топовый заряженный Volkswagen T-Roc R с 2,0-литровым турбомотором на 300 сил. На выбор будут предлагать 6-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот DSG, задний или полный привод.
А вот кабриолет Volkswagen T-Roc второго не планируется. Нынешнюю модель вскоре снимут с производства.
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