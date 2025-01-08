Volkswagen откажется от своих самых оригинальных моделей: известны причины (фото)

Volkswagen оптимизирует свой модельный ряд. Оригинальный кабриолет Volkswagen T-Roc и элегантный универсал Arteon Shooting Brake снимут с производства.

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Линейка Volkswagen вскоре несколько сократится. Немецкий автопроизводитель планирует отказаться от двух моделей. Об этом сообщает сайт Motor1.

Volkswagen переживает кризис, а потому стремится оптимизировать модельный ряд и сократить расход. Обе модели, которые вскоре прекратят выпускать, отличаются на фоне других Volkswagen.

Volkswagen Arteon Shooting Brake Фото: Volkswagen

В частности, в 2026 году снимут с производства спортивный универсал Volkswagen Arteon Shooting Brake. Как известно, лифтбек VW Arteon не производится с 2023 года.

На данный момент Volkswagen Arteon Shooting Brake, по сути, является конкурентом новому универсалу VW Passat B9. К тому же, в линейке марки появился электрический аналог — Volkswagen ID.7 Tourer.

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Вторая модель, от которой откажутся, — это оригинальный кабриолет Volkswagen T-Roc. Во втором поколении кроссовера такой версии не будет, поэтому ее производство прекратится к середине 2027 года.

Спрос на кабриолет Volkswagen T-Roc невысок Фото: Volkswagen

Спрос на Volkswagen T-Roc Cabriolet не слишком высок. Когда модель презентовали в 2019 году, то планировали продавать по 20 000 авто в год, однако так и не смогли достичь таких показателей.

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