Volkswagen відмовиться від своїх найоригінальніших моделей: відомі причини (фото)

Volkswagen оптимізує свій модельний ряд. Оригінальний кабріолет Volkswagen T-Roc та елегантний універсал Arteon Shooting Brake знімуть із виробництва.

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Лінійка Volkswagen невдовзі дещо скоротиться. Німецький автовиробник планує відмовитися від двох моделей. Про це повідомляє сайт Motor1.

Volkswagen переживає кризу, а тому прагне оптимізувати модельний ряд та скоротити витрату. Обидві моделі, які невдовзі припинять випускати, вирізняються на фоні інших Volkswagen.

Volkswagen Arteon Shooting Brake Фото: Volkswagen

Зокрема, у 2026 року знімуть із виробництва спортивний універсал Volkswagen Arteon Shooting Brake. Як відомо, ліфтбек VW Arteon не виготовляють із 2023 року.

Наразі Volkswagen Arteon Shooting Brake, по суті, є конкурентом новому універсалу VW Passat B9. До того ж, у лінійці марки з’явився електричний аналог — Volkswagen ID.7 Tourer.

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Друга модель, від якої відмовляться, — це оригінальний кабріолет Volkswagen T-Roc. У другому поколінні кросовера такої версії не буде, тож її виробництво припиниться до середини 2027 року.

Попит на кабріолет Volkswagen T-Roc невисокий Фото: Volkswagen

Попит на Volkswagen T-Roc Cabriolet не надто високий. Коли модель презентували в 2019 році, то планували продавати по 20 000 авто на рік, проте так і не змогли досягнути таких показників.

Нещодавно стало відомо, що з виробництва знімуть і заряджене купе BMW M8.

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