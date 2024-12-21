Чи піде Volkswagen із Німеччини: компанія укладає рятівну угоду

Один із найбільших німецьких виробників авто переживає надскладні часи — вперше за майже 90-річну історію в компанії заговорили про закриття трьох заводів. Щоб залишитися на плаву, концерн змушений буде скоротити 35 000 робочих місць.

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Компанія Volkswagen, найбільший автовиробник Німеччини, після затяжних переговорів із профспілкою IG Metall досягла домовленості, що дає змогу уникнути закриття заводів у країні та масових звільнень. Однак, щоб скоротити витрати, сторони домовилися про скорочення понад 35 000 робочих місць у Німеччині "соціально відповідальним чином" до 2030 року. Про це 21 грудня повідомила служба BBC.

Як заявила голова виробничої ради IG Metall Даніела Кавалло, головним результатом угоди стало збереження виробничих потужностей і відсутність примусових звільнень.

"Жоден завод не буде закрито, нікого не буде звільнено з виробничих причин, а угоду про заробітну плату в нашій компанії буде закріплено на довгострокову перспективу", — зазначила вона.

Для досягнення цих цілей буде використано кілька рішень:

пропозиція дострокового виходу на пенсію для співробітників;

скорочення кількості нових учнівських програм з 1400 до 600 місць щорічно, починаючи з 2026 року;

перенесення частини виробничих потужностей до Мексики.

Співробітники Volkswagen 2 грудня вийшли на страйк Фото: Скрін відео

Угода включає заходи з економії близько 15 млрд євро. Зокрема, узгоджене раніше підвищення заробітної плати на 5% буде призупинено у 2025 і 2026 роках. А виробничі потужності на всіх заводах компанії будуть оптимізовані. Ці кроки спрямовані на підтримку перетворень всередині Volkswagen в умовах складних економічних реалій.

Криза в компанії Volkswagen

Переговори між керівництвом Volkswagen і IG Metall почалися у вересні 2024 року. На тлі зниження попиту на автомобілі в Китаї, раніше одному з найприбутковіших ринків для VW, компанія вперше за майже 90-річну історію розглядала можливість закриття до трьох заводів у Німеччині та скорочення зарплат на 10%.

Однак профспілка відкинула пропозицію і вимагала підвищення зарплат на 7%, організувавши на початку грудня попереджувальні страйки за участю близько 100 000 робітників. Робітники заявили, що у керівництва компанії залишився останній шанс піти на компроміс, інакше наступного року виникне ризик страйків небачених раніше масштабів.

Журналісти пишуть, що закриття заводів у Німеччині стало б безпрецедентним кроком для Volkswagen. Припинення роботи підприємств вплине не тільки на зайнятість у регіоні та імідж компанії, а й на економіку Німеччини загалом. Тому федеральний канцлер Олаф Шольц привітав угоду Volkswagen і IG Metall, назвавши її "хорошим, соціально прийнятним рішенням".

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