Уйдет ли Volkswagen из Германии: компания заключает спасительную сделку

Один из крупнейших немецких производителей авто переживает сложнейшие времена — впервые за почти 90-летнюю историю в компании заговорили о закрытии трех заводов. Чтобы остаться на плаву, концерн вынужден будет сократить 35 000 рабочих мест.

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Компания Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Германии, после затяжных переговоров с профсоюзом IG Metall достиг договоренности, позволяющей избежать закрытия заводов в стране и массовых увольнений. Однако, чтобы сократить расходы, стороны договорились о сокращении более 35 000 рабочих мест в Германии "социально ответственным образом" до 2030 года. Об этом 21 декабря сообщила служба BBC.

Как заявила глава производственного совета IG Metall Даниэла Кавалло, главным результатом соглашения стало сохранение производственных мощностей и отсутствие принудительных увольнений.

"Ни один завод не будет закрыт, никто не будет уволен по производственным причинам, а соглашение о заработной плате в нашей компании будет закреплено на долгосрочную перспективу", — отметила она.

Для достижения этих целей будет использовано несколько решений:

предложение досрочного выхода на пенсию для сотрудников;

сокращение количества новых ученических программ с 1400 до 600 мест ежегодно, начиная с 2026 года;

перенос части производственных мощностей в Мексику.

Сотрудники Volkswagen 2 декабря вышли на забастовку Фото: Скрин видео

Соглашение включает меры по экономии около 15 млрд евро. В частности, согласованное ранее повышение заработной платы на 5% будет приостановлено в 2025 и 2026 годах. А производственные мощности на всех заводах компании будут оптимизированы. Данные шаги направлены на поддержку преобразований внутри Volkswagen в условиях сложных экономических реалий.

Кризис в компании Volkswagen

Переговоры между руководством Volkswagen и IG Metall начались в сентябре 2024 года. На фоне снижения спроса на автомобили в Китае, ранее одном из самых прибыльных рынков для VW, компания впервые за почти 90-летнюю историю рассматривала возможность закрытия до трех заводов в Германии и сокращения зарплат на 10%.

Однако профсоюз отверг предложение и требовал повышения зарплат на 7%, организовав в начале декабря предупредительные забастовки с участием около 100 000 рабочих. Рабочие заявили, что у руководства компании остался последний шанс пойти на компромисс, иначе в следующем году возникнет риск забастовок невиданных ранее масштабов.

Журналисты пишут, что закрытие заводов в Германии стало бы беспрецедентным шагом для Volkswagen. Прекращение работы предприятий повлияет не только на занятость в регионе и имидж компании, но и на экономику Германии в целом. Поэтому федеральный канцлер Олаф Шольц приветствовал соглашение Volkswagen и IG Metall, назвав его "хорошим, социально приемлемым решением".

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