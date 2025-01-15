Новый электромобиль Volkswagen преодолел более 900 км без подзарядки (фото)

Реальный запас хода Volkswagen ID.7 проверили во время теста на полигоне. Он оказался на треть больше паспортного и превысил 900 км.

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Электромобиль Volkswagen ID.7 продемонстрировал свой запас хода в реальных условиях. Он смог преодолеть 941 км без подзарядки. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.

Заезд состоялся на итальянском тестовом полигоне Нардо. Средняя скорость составила 29 км/ч, так как имитировалась городская езда. Расход электроэнергии составил 9,2 кВт∙ч на 100 км, что соответствует расходу бензина 1 л/100 км по среднеевропейским ценам.

Электрокар проехал 941 км без подзарядки Фото: Volkswagen

Для теста выбрали новый Volkswagen ID.7 в версии Pro S с 286-сильным электромотором на задней оси и батареей емкостью 86 кВт∙ч. Его паспортный запас хода составляет 709 км, то есть во время заезда его превзошли на 32,7%.

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Стоит отметить, что Volkswagen ID.7 превзошел официально зарегистрированное в Книге рекордов Гиннеса достижение — 916,7 км без подзарядки, установленное электрокроссовером Ford Mustang Mach-E.

Вместе с тем, электромобиль Lucid Air смог преодолеть более 1000 км на одном заряде, однако его рекорд не зафиксирован. А прототип Mercedes EQXX проехал даже 1200 км, однако он не является серийным.

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