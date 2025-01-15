Новий електромобіль Volkswagen подолав понад 900 км без підзарядки (фото)

Реальний запас ходу Volkswagen ID.7 перевірили під час тесту на полігоні. Він виявився на третину більшим за паспортний і перевищив 900 км.

Related video

Електромобіль Volkswagen ID.7 продемонстрував свій запас ходу в реальних умовах. Він зміг подолати 941 км без підзарядки. Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.

Заїзд відбувся на італійському тестовому полігоні Нардо. Середня швидкість склала 29 км/год, оскільки імітувалася міська їзда. Витрата електроенергії становила 9,2 кВт∙год на 100 км, що відповідає витраті бензину 1 л/100 км за середньоєвропейськими цінами.

Електрокар проїхав 941 км без підзарядки Фото: Volkswagen

Для тесту обрали новий Volkswagen ID.7 у версії Pro S із 286-сильним електромотором на задній осі та батареєю ємністю 86 кВт∙год. Його паспортний запас ходу складає 709 км, тобто під час заїзду його перевершили на 32,7%.

Важливо

Клуб 700 км: нові електромобілі з найбільшим запасом ходу (фото)

Варто відзначити, що Volkswagen ID.7 перевершив офіційно зареєстроване у Книзі рекордів Гіннеса досягнення – 916,7 км без підзарядки, встановлене електрокросовером Ford Mustang Mach-E.

Разом із тим, електромобіль Lucid Air зміг подолати понад 1000 км на одному заряді, проте його рекорд не зафіксований. А прототип Mercedes EQXX проїхав навіть 1200 км, однак він не є серійним.

Також Фокус розповідав про найбільший кросовер Volkswagen, який розсекретили до презентації.