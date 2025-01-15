Клуб 700 км: нові електромобілі з найбільшим запасом ходу (фото)

Нові електромобілі здатні подолати 700 чи навіть 800 км без підзарядки. Серед найбільш "дальнобійних" моделей — седани та кросовери, причому не всі вони є дорогими.

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Запас ходу – ключова характеристика електромобілів. Якщо раніше він основною проблемою для власників, то тепер на ринку цілком вистачає моделей, які здатні подолати понад 600 км без підзарядки. Фокус обрав нові електромобілі з найбільшим запасом ходу.

Нагадаємо, що запас ходу електромобілів у світі визначається за кількома різними методами і цифри можуть суттєво відрізнятися. Приміром, за китайським циклом CLTC деякі моделі можуть проїхати понад 800 км, але в реальних умовах такого показника досягнути не виходить. Для зручності порівняння ми обрали найпоширеніший європейський цикл WLTC.

9-10 місце. Opel Grandland Electric – 700 км

Opel Grandland Electric Фото: Stellantis

Новий Opel Grandland вперше став доступним у електричному виконанні. Кросовер із 230-сильним мотором на передній вісі та акумуляторною батареєю ємністю 98 кВт∙год здатен проїхати до 700 км без підзарядки.

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9-10 місце. Peugeot e-3008 – 700 км

Peugeot e-3008 Фото: Stellantis

Новий Peugeot 3008 також став електрокаром, причому він є побратимом Opel Grandland Electric, адже збудований на тій же платформі STLA Medium. Відповідно, і силові установки авто однакові, а отже кросовер теж має запас ходу в 700 км.

7-8 місце. Tesla Model 3 – 702 км

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Оновлена Tesla Model 3 у задньопривідній версії Long Range RWD зберегла батарею на 82 кВт∙год, проте її аеродинаміку покращили, що збільшило запас ходу до 702 км.

7-8 місце. Volkswagen ID.7 – 702 км

Volkswagen ID.7 Фото: Volkswagen

Флагманський електромобіль Volkswagen ID.7 – обтічний седан D-класу, який у версії Pro S отримав батарею ємністю 85 кВт∙год. 286-сильне авто здатне проїхати 702 км без підзарядки.

6 місце. Polestar 3 – 706 км

Polestar 3 Фото: Polestar

Електрокросовер Polestar 3 нещодавно отримав нову задньопривідну модифікацію Single Motor Long Range із мотором потужністю 299 сил та батареєю на 111 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 706 км.

5 місце. Lucid Gravity – 708 км

Lucid Gravity Фото: Lucid Motors

Елегантний сімейний електрокросовер Lucid Gravity зовсім недавно надійшов у виробництво. П’ятиметрове авто дебютувало у 811-сильній модифікації з великою батареєю на 112 кВт∙год та запасом ходу 708 км. Пізніше з’являться менш потужні та більш "дальнобійні" версії.

4 місце. DS №8 – 750 км

DS №8 Фото: DS Automobiles

Авангардний електромобіль DS №8 вийде на ринок влітку. Крос-фастбек із незвичним дизайном можна буде обрати в 245-сильній версії з батареєю ємністю 97 кВт∙год, яка здатна подолати до 750 км без підзарядки.

3 місце. Audi A6 e-tron – 756 км

Audi A6 e-tron Фото: Audi

Новий Audi A6 змінив образ і став електромобілем. Обтічний ліфтбек у 367-сильній задньопривідній модифікації має батарею на 100 кВт∙год і чималий запас ходу в 756 км.

2 місце. Mercedes-Benz EQS – 822 км

Mercedes-Benz EQS Фото: Mercedes-Benz

Оновлений електромобіль Mercedes EQS отримав збільшену батарею ємністю 118 кВт∙год. Великий представницький седан у задньопривідному варіанті EQS 450+ із 329-сильним мотором тепер здатен проїхати 822 км без підзарядки.

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1 місце. Lucid Air – 885 км

Lucid Air Фото: carscoops.com

Lucid Air – абсолютний рекордсмен серед сучасних серійних електромобілів. Розкішний седан у версії Grand Touring має батарею на 112 кВт∙год, яка забезпечує запас ходу приблизно 885 км за циклом WLTP і 840 км – за американською методою ЕРА. Його повнопривідна 819-сильна установка дозволяє стартувати до сотні за 3,2 с.

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