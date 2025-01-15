Клуб 700 км: новые электромобили с самым большим запасом хода (фото)

Новые электромобили способны преодолеть 700 или даже 800 км без подзарядки. Среди наиболее "дальнобойных" моделей — седаны и кроссоверы, причем не все они являются дорогими.

Related video

Запас хода — ключевая характеристика электромобилей. Если раньше он был основной проблемой для владельцев, то теперь на рынке вполне хватает моделей, которые способны преодолеть более 600 км без подзарядки. Фокус выбрал новые электромобили с наибольшим запасом хода.

Напомним, что запас хода электромобилей в мире определяется по нескольким разным методам и цифры могут существенно отличаться. К примеру, по китайскому циклу CLTC некоторые модели могут проехать более 800 км, но в реальных условиях такого показателя достичь не получается. Для удобства сравнения мы выбрали самый распространенный европейский цикл WLTC.

9-10 место. Opel Grandland Electric — 700 км

Opel Grandland Electric Фото: Stellantis

Новый Opel Grandland впервые стал доступен в электрическом исполнении. Кроссовер с 230-сильным мотором на передней оси и аккумуляторной батареей емкостью 98 кВт∙ч способен проехать до 700 км без подзарядки.

Важно

Кроссовер Nissan Leaf и Toyota RAV4: основные автомобильные новинки 2025 года (фото)

9-10 место. Peugeot e-3008 — 700 км

Peugeot e-3008 Фото: Stellantis

Новый Peugeot 3008 также стал электрокаром, причем он является собратом Opel Grandland Electric, ведь построен на той же платформе STLA Medium. Соответственно, и силовые установки авто одинаковые, а значит кроссовер тоже имеет запас хода в 700 км.

7-8 место. Tesla Model 3 — 702 км

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Обновленная Tesla Model 3 в заднеприводной версии Long Range RWD сохранила батарею на 82 кВт∙ч, однако ее аэродинамику улучшили, что увеличило запас хода до 702 км.

7-8 место. Volkswagen ID.7 — 702 км

Volkswagen ID.7 Фото: Volkswagen

Флагманский электромобиль Volkswagen ID.7 — обтекаемый седан D-класса, который в версии Pro S получил батарею емкостью 85 кВт∙ч. 286-сильное авто способно проехать 702 км без подзарядки.

6 место. Polestar 3 — 706 км

Polestar 3 Фото: Polestar

Электрокроссовер Polestar 3 недавно получил новую заднеприводную модификацию Single Motor Long Range с мотором мощностью 299 сил и батареей на 111 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 706 км.

5 место. Lucid Gravity — 708 км

Светлая гравитация Фото: Lucid Motors

Элегантный семейный электрокроссовер Lucid Gravity совсем недавно поступил в производство. Пятиметровое авто дебютировало в 811-сильной модификации с большой батареей на 112 кВт∙ч и запасом хода 708 км. Позже появятся менее мощные и более "дальнобойные" версии.

4 место. DS №8 — 750 км

DS №8 Фото: DS Automobiles

Авангардный электромобиль DS №8 выйдет на рынок летом. Кросс-фастбэк с необычным дизайном можно будет выбрать в 245-сильной версии с батареей емкостью 97 кВт∙ч, которая способна преодолеть до 750 км без подзарядки.

3 место. Audi A6 e-tron — 756 км

Audi A6 e-tron Фото: Audi

Новый Audi A6 сменил образ и стал электромобилем. Обтекаемый лифтбек в 367-сильной заднеприводной модификации имеет батарею на 100 кВт∙ч и немалый запас хода в 756 км.

2 место. Mercedes-Benz EQS — 822 км

Mercedes-Benz EQS Фото: Mercedes-Benz

Обновленный электромобиль Mercedes EQS получил увеличенную батарею емкостью 118 кВт∙ч. Большой представительский седан в заднеприводном варианте EQS 450+ с 329-сильным мотором теперь способен проехать 822 км без подзарядки.

Важно

Изменилась до неузнаваемости: дебютировала новая Mazda 6 2025 (фото)

1 место. Lucid Air — 885 км

Lucid Air Фото: carscoops.com

Lucid Air — абсолютный рекордсмен среди современных серийных электромобилей. Роскошный седан в версии Grand Touring имеет батарею на 112 кВт∙ч, которая обеспечивает запас хода примерно 885 км по циклу WLTP и 840 км — по американской методике ЕРА. Его полноприводная 819-сильная установка позволяет стартовать до сотни за 3,2 с.

Ранее Фокус рассказывал о недорогом электрокроссовере Toyota с запасом хода 500 км.

Также мы писали о доступном электромобиле Renault за 20 000 евро.