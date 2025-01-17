Новий компактний кросовер Volkswagen розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Volkswagen T-Roc 2025 підросте в розмірах та стане виразнішим на вигляд. Компактний кросовер пропонуватимуть у беннзинових та дизельних версіях.

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В інтернет потрапили фото Volkswagen T-Roc другого покоління. Компактний кросовер презентують у нинішньому році. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

Новий Volkswagen T-Roc зберіг знайомий силует, проте його капот став довшим, а крила – більш рельєфними. Передня частина витримана у дусі старшого Volkswagen Tiguan – із розкосими фарами та широкою решіткою радіатора. Ліхтарі тепер з’єднані світлодіодною смугою.

Ліхтарі з'єднані діодною смугою Фото: cochespias.net

Салон Volkswagen T-Roc 2025 не показали, проте відомо, що окремі деталі запозичать в спорідненого VW Golf 8. Обидві моделі збудовані на платформі MQB Evo. Кросовер дещо підросте в розмірах.

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Очікується, що новий Volkswagen T-Roc збереже бензинові турбомотори об’ємом 1,0, 1,5 та 2,0 л, а також дволітрові турбодизелі.

Кросовер дещо підросте в розмірах Фото: cochespias.net

Примітно, що в лінійці збережеться топовий заряджений Volkswagen T-Roc Rз 2,0-літровим турбомотором на 300 сил. На вибір пропонуватимуть 6-ступінчасту механічну КПП чи 7-ступінчастий робот DSG, задній або повний привід.

А от кабріолет Volkswagen T-Roc другого не планується. Нинішню модель невдовзі знімуть із виробництва.

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