Самый дешевый электромобиль Volkswagen за 20 000 евро показали до презентации (фото)

Самый дешевый электромобиль Volkswagen будет компактной городской моделью. Ее прототип дебютирует в марте.

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В линейке Volkswagen появится бюджетная электрическая модель стоимостью примерно 20 000 евро. Ее начнут производить с 2027 года, однако первое изображение электрокара уже опубликовали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Пока информации о самом дешевом электромобиле Volkswagen немного. Не исключено, что его назовут ID.1. СЕО немецкого бренда Томас Шефер отметил, что в марте презентуют его предсерийную версию.

Платформу позаимствуют у старшего Volkswagen ID.2 Фото: Volkswagen

Судя по первому изображению, доступный электрокар Volkswagen ID.1 станет преемником модели Up. Это будет компактный городской хэтчбек А-класса с высоким капотом, массивным передним бампером и прямоугольными фарами.

Скорее всего, новый Volkswagen ID.1 будут выпускать на главном предприятии концерна в немецком Вольфсбурге. Там же с 2026 года будут собирать и его старшего брата Volkswagen ID.2 стоимостью от 25 000 евро. Обе модели построят на электрической платформе МЕВ Small.

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Кроме того, Томас Шефер отметил, что электромобилем станет новый Volkswagen Golf. Электрическую версию получит и кроссовер VW T-Roc второго поколения.

Ранее Фокус рассказывал, что электромобиль Volkswagen проехал более 900 км без подзарядки.

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