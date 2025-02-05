Самый дешевый электромобиль Volkswagen за 20 000 евро показали до презентации (фото)
Самый дешевый электромобиль Volkswagen будет компактной городской моделью. Ее прототип дебютирует в марте.
В линейке Volkswagen появится бюджетная электрическая модель стоимостью примерно 20 000 евро. Ее начнут производить с 2027 года, однако первое изображение электрокара уже опубликовали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Пока информации о самом дешевом электромобиле Volkswagen немного. Не исключено, что его назовут ID.1. СЕО немецкого бренда Томас Шефер отметил, что в марте презентуют его предсерийную версию.
Судя по первому изображению, доступный электрокар Volkswagen ID.1 станет преемником модели Up. Это будет компактный городской хэтчбек А-класса с высоким капотом, массивным передним бампером и прямоугольными фарами.
Скорее всего, новый Volkswagen ID.1 будут выпускать на главном предприятии концерна в немецком Вольфсбурге. Там же с 2026 года будут собирать и его старшего брата Volkswagen ID.2 стоимостью от 25 000 евро. Обе модели построят на электрической платформе МЕВ Small.Важно
Кроме того, Томас Шефер отметил, что электромобилем станет новый Volkswagen Golf. Электрическую версию получит и кроссовер VW T-Roc второго поколения.
Ранее Фокус рассказывал, что электромобиль Volkswagen проехал более 900 км без подзарядки.
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