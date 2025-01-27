В Японии создали оригинальный гибрид минивэнов Toyota и Volkswagen (фото)
Тюнинг Toyota Hiace выполнили в ретростиле. Минивэн сделали похожим на Volkswagen T3 Transporter снаружи и внутри.
Минивэн Toyota Hiace H200 получил нестандартную модификацию. Его превратили в клон Volkswagen Transporter T3 80-х годов. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Тюнинг Toyota Hiace под старину выполнило японское ателье AMJ. Проект назвали Vanace ("вен-ас").Важно
Минивэн Toyota Hiace получил измененную переднюю часть. Новые фары, радиаторная решетка, капот и бампер сделали его похожим на Volkswagen T3.
Примечательно, что на выбор предлагают несколько вариантов дизайна — как у Volkswagen Transporter T3 разных годов выпуска. Также можно выбрать колесные диски разного дизайна, двухцветную окраску кузова или багажник на крыше. Существует и модификация повышенной проходимости с пластиковым обвесом и внедорожными шинами.
Салон Toyota Hiace H200 получил особую отделку в стиле 80-х, а пол покрыли ламинатом. Кроме того, установили винтажные руль и рычаг КПП.
Цена Toyota Vanace в Японии составляет от 3,75 до 4,65 млн иен ($24 000 — 29 800), в зависимости от версии и уровня оснащения авто-донора.
Примечательно, что подобный тюнинг Toyota Hiace в ретростиле довольно популярен в Японии. Недавно минивэн доработали в стиле американских авто 70-х.
Также Фокус писал об экстремальном внедорожном тюнинге Toyota Land Cruiser Prado.