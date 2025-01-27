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Авто

В Японии создали оригинальный гибрид минивэнов Toyota и Volkswagen (фото)

Тюнинг Toyota Hiace, Toyota Hiace, Toyota Hiace H200, минивэн Toyota
Предлагают несколько вариантов дизайна Toyota Vanace

Тюнинг Toyota Hiace выполнили в ретростиле. Минивэн сделали похожим на Volkswagen T3 Transporter снаружи и внутри.

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Минивэн Toyota Hiace H200 получил нестандартную модификацию. Его превратили в клон Volkswagen Transporter T3 80-х годов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Toyota Vanace, Тюнинг Toyota Hiace, Toyota Hiace, Toyota Hiace, Toyota Hiace H200, минивэн Toyota Fullscreen
Toyota Hiace сделали похожим на Volkswagen T3

Тюнинг Toyota Hiace под старину выполнило японское ателье AMJ. Проект назвали Vanace ("вен-ас").

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Минивэн Toyota Hiace получил измененную переднюю часть. Новые фары, радиаторная решетка, капот и бампер сделали его похожим на Volkswagen T3.

Toyota Hiace, Тюнинг Toyota Hiace, Toyota Hiace H200, минивэн Toyota, Toyota Hiace H200 Fullscreen
В линейке есть внедорожный вариант

Примечательно, что на выбор предлагают несколько вариантов дизайна — как у Volkswagen Transporter T3 разных годов выпуска. Также можно выбрать колесные диски разного дизайна, двухцветную окраску кузова или багажник на крыше. Существует и модификация повышенной проходимости с пластиковым обвесом и внедорожными шинами.

Салон Toyota Hiace H200 получил особую отделку в стиле 80-х, а пол покрыли ламинатом. Кроме того, установили винтажные руль и рычаг КПП.

салон Toyota Vanace, Toyota Hiace, Toyota Hiace H200, минивэн Toyota Fullscreen
В салоне заменили руль и рычаг КПП
салон Toyota Hiace, Toyota Hiace, Toyota Hiace H200, минивэн Toyota Fullscreen
Интерьер получил отделку в духе 80-х

Цена Toyota Vanace в Японии составляет от 3,75 до 4,65 млн иен ($24 000 — 29 800), в зависимости от версии и уровня оснащения авто-донора.

Примечательно, что подобный тюнинг Toyota Hiace в ретростиле довольно популярен в Японии. Недавно минивэн доработали в стиле американских авто 70-х.

Также Фокус писал об экстремальном внедорожном тюнинге Toyota Land Cruiser Prado.