У Японії створили оригінальний гібрид мінівенів Toyota та Volkswagen (фото)
Тюнінг Toyota Hiace виконали у ретростилі. Мінівен зробили схожим на Volkswagen T3 Transporter зовні та всередині.
Мінівен Toyota Hiace H200 отримав нестандартну модифікацію. Його перетворили на клон Volkswagen Transporter T3 80-х років. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Тюнінг Toyota Hiace під старовину виконало японське ательє AMJ. Проєкт назвали Vanace ("вен-ас").Важливо
Мінівен Toyota Hiace отримав змінену передню частину. Нові фари, радіаторна решітка, капот та бампер зробили його схожим на Volkswagen T3.
Примітно, що на вибір пропонують кілька варіантів дизайну – як у Volkswagen Transporter T3 різних років випуску. Також можна обрати колісні диски різного дизайну, двоколірне забарвлення кузова чи багажник на даху. Існує і модифікація підвищеної прохідності з пластиковим обвісом і позашляховими шинами.
Салон Toyota Hiace H200 отримав особливе оздоблення в стилі 80-х, а підлогу покрили ламінатом. Крім того, встановили вінтажні кермо та важіль КПП.
Ціна Toyota Vanace в Японії становить від 3,75 до 4,65 млн єн ($24 000 – 29 800), залежно від версії та рівня оснащення авто-донора.
Примітно, що подібний тюнінг Toyota Hiace в ретростилі доволі популярний у Японії. Нещодавно мінівен доопрацювали в стилі американських авто 70-х.
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