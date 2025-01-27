У Японії створили оригінальний гібрид мінівенів Toyota та Volkswagen (фото)

Тюнінг Toyota Hiace виконали у ретростилі. Мінівен зробили схожим на Volkswagen T3 Transporter зовні та всередині.

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Мінівен Toyota Hiace H200 отримав нестандартну модифікацію. Його перетворили на клон Volkswagen Transporter T3 80-х років. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Toyota Hiace зробили схожим на Volkswagen T3

Тюнінг Toyota Hiace під старовину виконало японське ательє AMJ. Проєкт назвали Vanace ("вен-ас").

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Мінівен Toyota Hiace отримав змінену передню частину. Нові фари, радіаторна решітка, капот та бампер зробили його схожим на Volkswagen T3.

У лінійці є позашляховий варіант

Примітно, що на вибір пропонують кілька варіантів дизайну – як у Volkswagen Transporter T3 різних років випуску. Також можна обрати колісні диски різного дизайну, двоколірне забарвлення кузова чи багажник на даху. Існує і модифікація підвищеної прохідності з пластиковим обвісом і позашляховими шинами.

Салон Toyota Hiace H200 отримав особливе оздоблення в стилі 80-х, а підлогу покрили ламінатом. Крім того, встановили вінтажні кермо та важіль КПП.

У салоні замінили кермо і важіль КПП Інтер'єр отримав оздоблення в дусі 80-х

Ціна Toyota Vanace в Японії становить від 3,75 до 4,65 млн єн ($24 000 – 29 800), залежно від версії та рівня оснащення авто-донора.

Примітно, що подібний тюнінг Toyota Hiace в ретростилі доволі популярний у Японії. Нещодавно мінівен доопрацювали в стилі американських авто 70-х.

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