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Авто

У Японії створили оригінальний гібрид мінівенів Toyota та Volkswagen (фото)

Тюнінг Toyota Hiace, Toyota Hiace, Toyota Hiace H200, мінівен Toyota
Пропонують кілька варіантів дизайну Toyota Vanace

Тюнінг Toyota Hiace виконали у ретростилі. Мінівен зробили схожим на Volkswagen T3 Transporter зовні та всередині.

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Мінівен Toyota Hiace H200 отримав нестандартну модифікацію. Його перетворили на клон Volkswagen Transporter T3 80-х років. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Toyota Vanace, Тюнінг Toyota Hiace, Toyota Hiace, Toyota Hiace H200, мінівен Toyota Fullscreen
Toyota Hiace зробили схожим на Volkswagen T3

Тюнінг Toyota Hiace під старовину виконало японське ательє AMJ. Проєкт назвали Vanace ("вен-ас").

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Мінівен Toyota Hiace отримав змінену передню частину. Нові фари, радіаторна решітка, капот та бампер зробили його схожим на Volkswagen T3.

Toyota Hiace, Тюнінг Toyota Hiace, Toyota Hiace H200, мінівен Toyota Fullscreen
У лінійці є позашляховий варіант

Примітно, що на вибір пропонують кілька варіантів дизайну – як у Volkswagen Transporter T3 різних років випуску. Також можна обрати колісні диски різного дизайну, двоколірне забарвлення кузова чи багажник на даху. Існує і модифікація підвищеної прохідності з пластиковим обвісом і позашляховими шинами.

Салон Toyota Hiace H200 отримав особливе оздоблення в стилі 80-х, а підлогу покрили ламінатом. Крім того, встановили вінтажні кермо та важіль КПП.

салон Toyota Vanace, Toyota Hiace, Toyota Hiace H200, мінівен Toyota Fullscreen
У салоні замінили кермо і важіль КПП
салон Toyota Hiace, Toyota Hiace, Toyota Hiace H200, мінівен Toyota Fullscreen
Інтер'єр отримав оздоблення в дусі 80-х

Ціна Toyota Vanace в Японії становить від 3,75 до 4,65 млн єн ($24 000 – 29 800), залежно від версії та рівня оснащення авто-донора.

Примітно, що подібний тюнінг Toyota Hiace в ретростилі доволі популярний у Японії. Нещодавно мінівен доопрацювали в стилі американських авто 70-х.

Також Фокус писав про екстремальний позашляховий тюнінг Toyota Land Cruiser Prado.