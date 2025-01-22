Просторий, практичний, сучасний: тест-драйв нового Opel Combo

На українському ринку з'явився оновлений Opel Combo із розширеною комплектацією. Фокус дізнався, чим може здивувати практична і містка модель.

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Легкі комерційні авто здійснили справжній скачок за останні роки. Якщо раніше вони були доволі простими утилітарними автомобілями, то тепер і за оснащенням, і за комфортом вони цілком можуть конкурувати з сімейними легковими моделями. Цей прогрес можна прослідкувати на Opel Combo: перше його покоління в 90-х було "пиріжком" на базі Corsa, а зараз це сучасний мінівен Нещодавно Opel Combo четвертого покоління пройшов оновлення і Фокус познайомився із модернізованим авто.

Мінівен пропонують у стандартній та подовженій версіях Фото: Тарас Брязгунов

Як змінився дизайн Opel Combo

Новий Opel Combo зберігає класичний двооб’ємний силует із високим капотом. Пізнати модель можна за зміненою передньою частиною у фірмовій стилістиці Opel Vizor із чорною вставкою на місці решітки радіатора та продовгуватими фарами. Також оновлені бампери та ліхтарі.

У версії Edition+, яка побувала на тесті Фокусу, передня оптика не лише діодна, але й матрична, що є фактично ексклюзивом у цьому сегменті.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Тарас Брязгунов

Як і раніше, мінівен Opel Combo доступний у стандартній версії L1 та подовженому на 35 см варіанті L2. Тестове авто – довгобазе.

Розміри Opel Combo L2:

довжина – 4760 мм;

ширина – 1848 мм;

висота – 1787 мм;

колісна база – 2977 мм.

Зсувні двері встановлено з обох боків Фото: Тарас Брязгунов

Лаконічний, але сучасний — салон Opel Combo

Заглянемо всередину. Салон Opel Combo суттєво змінився. Перше, що кидається в очі – нове чотириспицеве кермо оригінального дизайну. Воно досить велике та приплюснуте згори і знизу. Замість шайби автоматичної КПП встановили компактний джойстик, який зустрічається на інших моделях концерну Stellantis. Пластик в оздобленні жорсткий, але витривалий.

Усі Opel Combo оснащені цифровим щитком приладів та 10-дюймовим тачскріном Фото: Тарас Брязгунов

Віднині усі пасажирські Opel Combo оснащені цифровим щитком приладів – ще зовсім недавно власники таких авто і мріяти про подібне не могли. Графіка дисплея проста і зрозуміла, а за бажання його можна сконфігурувати і вивести необхідну інформацію.

Стандартним є і 10-дюймовий тачскрін, дещо повернутий до водія. Меню мультимедійної системи зрозуміле та доволі просте, а ще є бездротові Android Auto та Apple Car Play. Фізичні перемикачі клімату залишилися, хоча деякі з них дрібнуваті. Є і пара портів USB-C.

Екран приладової панелі можна налаштовувати Фото: Тарас Брязгунов

Звісно ж, в салоні Opel Combo чимало відсіків для дрібних речей. Оскільки стоянкове гальмо тепер електронне, то це вивільнило місце і дозволило встановити нову центральну консоль із великим відсіком усередині. Крім того, є два бардачки, полиця під стелею та пара ніш у передній панелі, а також повноцінна розетка.

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Влізе все і навіть більше

Посадка за кермом традиційно висока, причому водійське крісло можна суттєво підняти. Кермова колонка регулюється за висотою та глибиною. Передні сидіння Opel Combo пружні та зручні, хоча хотілося б, щоб вони трохи краще утримували спину.

Посадка за кермом висока Фото: Тарас Брязгунов Ззаду місця більш, ніж достатньо Фото: Тарас Брязгунов

Завдяки великій площі скління, тонким стійкам даху та великим дзеркалам оглядовість дуже непогана. До того ж, у тестовій версії є камера заднього виду з якісною картинкою.

Великі зсувні двері Opel Combo роблять доступ на другий ряд дуже легким. Місця тут більш, ніж достатньо і навіть пасажирам ростом 2 метри не тісно. До того ж, можна обрати три окремі крісла, які знімаються. Для зручності є дефлектори обдуву, USB-порти та розкладні столики.

На третьому ряді помістяться дорослі пасажири Фото: Тарас Брязгунов

Третій ряд Opel Combo L2 розрахований не лише на дітей, але й на дорослих. Мені при зрості 176 см тут місця вистачає.

Із усіма сімома кріслами залишається 322-літровий багажник. Якщо зняти сидіння третього ряду, то об’єм зросте до 1538 л, а у двомісній конфігурації він становить 2693 л. Вантажопідйомність Opel Combo L2 — 725 кг. В задніх дверях окремо відкривається вікно.

ІЗ трьома рядами крісел залишається 322-літровий багажник Фото: Тарас Брязгунов У п'ятимісній конфігурації об'єм багажника зростає до 1538 л Фото: Тарас Брязгунов Максимальний об'єм багажника — 2693 л Фото: Тарас Брязгунов Окремо піднімається заднє скло Фото: Тарас Брязгунов

Чим здивує комплектація Opel Combo

Усі мінівени Opel Combo в Україні оснащені електросклопідйомниками спереду та ззаду, кондиціонером, круїз-контролем із обмежувачем швидкості, датчиком світла. Обов’язковими є 2 подушки безпеки, системи стабілізації та контролю втоми водія.

Версія Edition+ додає датчик дощу, парктронік, камеру, бокові подушки безпеки, асистент управління світлом фар. До того ж, в якості опцій доступне обладнання, властиве дорожчим моделям – безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, керма та лобового скла.

Зверху на передній панелі є невеликий відсік Фото: Тарас Брязгунов Верхній бардачок Opel Combo Фото: Тарас Брязгунов Нижній бардачок Opel Combo Фото: Тарас Брязгунов У центральній консолі з'явилося чимале відділення Фото: Тарас Брязгунов Під стелею є полиця Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів є розкладні столики Фото: Тарас Брязгунов Ззаду встановили дефлектори обдуву та USB-порти У салоні є повноцінна розетка Фото: Тарас Брязгунов

Тяга і економія – двигун Opel Combo

Новий Opel Combo в Україні пропонують із 1,5-літровими турбодизелями на 100 та 130 к. с., а також у 136-сильній електричній модифікації. На тест Фокусу надали мінівен у 130-сильному варіанті з автоматичною КПП.

Турбодизель вирізняється спокійним характером, він еластичний і тяговитий. Уже з 1750 об/хв доступні 300 Н∙м крутного моменту, тому навіть із завантаженим авто двигун легко справляється. Обгін на трасі чи крутий підйом також без проблем даються.

130-сильний турбодизель економічний та тяговитий Фото: Тарас Брязгунов

Звісно, Opel Combo – не спорткар і від нього не вимагають ураганної динаміки. Утім, і надто повільним його не назвеш – мінівен здатен розігнатися до 100 км/год за 13,4 с і розвинути 188 км/год.

До того ж, турбодизель порадує економічністю. Паспортна витрата пального становить 4,8 л/100 км в міському циклі та 4,2 л/100 км — в заміському. У нас під час тесту вийшло близько 7 л на 100 км у місті із заторами та від 3,7 до 5 л на 100 км на трасі. Економити пальне допомагає система глушіння мотора на зупинках.

Двигун не те щоб сильно гучний, але його чутно, особливо на високих обертах. Примітно, що в Opel Astra цей же турбодизель тихіший – очевидно, там краща шумоізоляція моторного відсіку. Вібрацій у дизеля немає, та й 8-ступінчастий автомат загалом плавно перемикає передачі.

Подовжений Opel Combo непогано маневрує

Для наших доріг

Подовжений Opel Combo приємно здивував маневреністю – чимале авто впевнено відчуває себе на міських вулицях. Кермо – не найінформативніше, але зате легке – його можна обертати кількома пальцями.

Енергоємна підвіска Opel Combo без проблем справляється навіть із серйозними дорожніми нерівностями. "Пробити" її дуже важко. Їзда комфортабельна і українських доріг мінівен не боїться. Утім, через такі налаштування ходової та чималу висоту авто крени кузова в поворотах доволі відчутні.

Підвіска Opel Combo пристосована до наших доріг

За мірками свого класу мінівен має непогану шумоізоляцію, хоча вона не настільки якісна, як у седанів чи кросоверів. На великих швидкостях і аеродинамічні шуми проявляються, і шини чутно.

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Ціна Opel Combo

Мінівен Opel Combo в Україні коштує від 973 600 гривень, а подовжена версія Edition+ з автоматичною КПП обійдеться в 1 284 800 гривень. Враховуючи комплектацію авто, його ціна невисока, хоча варто відзначити, що побратим Citroen Berlingo (моделі ділять платформу) дещо дешевший.

Матрична оптика є фактично ексклюзивом у цьому класі Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Opel Combo – недорога сімейна модель із просторим практичним салоном і величезним багажником. У нього економічний турбодизель та міцна підвіска. Мінівен здійснив чималий прогрес за останні роки — це не утилітарне спартанське авто. Тепер він може бути оснащений матричними фарами, цифровим щитком приладів чи камерою і його можна розглядати, як доступнішу альтернативу сімейним моделям.

Плюси Opel Combo:

просторі салон та багажник;

непогана комплектація;

економічний і тяговитий дизель.

Мінуси Opel Combo:

заслабка шумоізоляція.

Технічні характеристики Opel Combo

Тип двигуна дизельний з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1499 Потужність двигуна, к. с./об/хв 130/3750 Обертальний момент, Нм/об/хв 300/1750 Коробка передач 8-ст. автоматична Привід передній Споживання пального, місто-траса 4,8-4,2 л/100 км Макс. швидкість, км/год 186 Розгін 0–100 км/год, с 13,4 Об'єм паливного баку, л 50

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