Розкіш із 90-х: у Києві помітили рідкісний японський позашляховик преміумкласу (фото)

Lexus LX450 — рідкісний розкішний побратим Toyota Land Cruiser 80. Рамний позашляховик оснащений 215-сильною шісткою, а його салон оздоблено шкірою і деревом.

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У Києві сфотографували позашляховик Lexus LX першого покоління. Преміальна модель є доволі рідкісною, адже не була масовою. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lexus LX першої генерації випускали недовго (з 1995 по 1997 рік), тому він не настільки масовий, як його наступники. Усього зібрано лише 14 000 розкішних рамних позашляховиків і переважну більшість із них продали в Північній Америці.

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Lexus LX450 (саме такий індекс носила модель) досить мало відрізняється від моделі-донора Toyota Land Cruiser 80. Його видають лише інакша решітка радіатора та змінений декор на кузові.

Салон Lexus LX450 розкішніший, аніж у побратима – оздоблений шкірою і деревом. Комплектація включає клімат-контроль, круїз-контроль, електропакет та аудіосистему з CD-плеєром.

Позашляховик пропонували виключно з 4,5-літровою бензиновою шісткою потужністю 215 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 11 с і розвинути 172 км/год. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

До речі, нещодавно в Києві бачили 700-сильний позашляховий пікап.

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