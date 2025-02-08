Їх випустили лише 1500: у Києві засвітився заряджений 700-сильний пікап за $100 000 (фото)

Заряджений пікап Ram 1500 TRX Havoc Edition оснащений 6,2-літровим компресорним V8. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і може долати важке бездоріжжя.

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У Києві сфотографували пікап Ram 1500 TRX 2023 року в лімітованому зарядженому виконанні Havoc Edition. Таких авто виготовили усього 1500. Світлини авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Ram 1500 TRX — один із найпотужніших серійних пікапів на ринку. Його 6,2-літровий компресорний V8 запозичений в Dodge Charger та Challenger Hellcat.

Двигун розвиває 711 к. с. і 880 Н∙м. Із 8-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а ¼ милі (402 м) з місця можна подолати за 12,9 с. Максимальна швидкість обмежена на 190 км/год.

У салоні з'явився карбоновий декор Фото: RAM

Ходову Ram 1500 TRX підготували до серйозного бездоріжжя. Пікап отримав посилену підвіску з амортизаторами Bilstein, додатковий захист днища та позашляхові шини.

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Версія Havoc Edition вирізняється яскраво-жовтим забарвленням Baja Yellow та чорними 18-дюймовими дисками. Салон Ram 1500 TRX оздоблено шкірою та алькантарою, також з’явилися жовтий декор і карбонові вставки.

Пікап вирізняється особливим жовтим забарвленням та чорними колісними дисками Фото: RAM

До того ж, пікап Ram 1500 TRX Havoc Edition багатше оснащений – є люк, камери кругового огляду, акустика Harman Kardon з 19 динаміками, електропривід передніх і вентиляція всіх сидінь. Ціна Ram 1500 TRX Havoc Edition становила 106 445 доларів.

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