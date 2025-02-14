Пытались вывезти за границу: в Украине изъяли раритетный суперкар олигарха из РФ (фото)
Mercedes SLS AMG — 571-сильный суперкар с оригинальными дверями типа "крыло чайки". Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 317 км/ч.
В Закарпатской области полиция изъяла суперкар Mercedes-Benz SLS AMG 2010 года. Автомобиль пытались вывезти за границу по поддельным документам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.
Он отметил, что купе Mercedes SLS AMG задержали на украинско-венгерской границе. Суперкар вывозили на прицепе-лафете, однако оказалось, что его номера принадлежат другому авто — Mercedes-Benz SL500 2012 года. Настоящие же номера — российские. Это и стало основанием для изъятия авто и перемещения его на штрафплощадку.
По информации Виталия Глаголы, суперкар Mercedes принадлежит российскому олигарху Александру Орлову — это подтверждается документами на машину. Автомобиль остался после того, как в 2015 на него наложили санкции. Его пытались вывести в ЕС и последнюю неделю авто стояло на отстойнике у границы.
Александр Орлов является ресторатором, продюсером и президентом Bulldozer Group. Его компании принадлежат 100 ресторанов в 8 странах мира. В Украине в его сеть входят заведения Eshak, Queen Kyiv, Queen Country Club, Not Only Fish, Virgin Izakaya Bar, "Рыба Пила", Fish Fetish.Важно
Mercedes SLS AMG выпускали с 2010 по 2014 год. Купе позиционировали, как преемника знаменитого Mercedes 300 SL Gullwing и он позаимствовал его изюминку — двери типа "крыло чайки", поднимающиеся вверх.
Суперкар Mercedes оснащен 6,2-литровым 571-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 317 км/ч. Цена Mercedes SLS AMG сейчас составляет примерно от 150 000 до 400 000 евро.
Кстати, недавно стало известно, что суперкары Ferrari и McLaren не подпадают под налог на роскошь в Украине.
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