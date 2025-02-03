Суперкары Ferrari и McLaren не подпадают под налог на роскошь в Украине

Налог на роскошь в 2025 году распространяется на более 350 дорогих авто. Примечательно, что в него не попали модели Ferrari и McLaren.

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Утвержден перечень авто, которые подпадают под транспортный налог в 2025 году. Он насчитывает более 350 моделей и модификаций. Его опубликовали на сайте Министерства экономики.

Фото: Министерство экономики Украины Фото: Министерство экономики Украины Фото: Министерство экономики Украины Фото: Министерство экономики Украины Фото: Министерство экономики Украины Фото: Министерство экономики Украины

Транспортный налог в Украине (также известный, как налог на роскошь) в 2025 году распространяется на автомобили стоимостью от 3 миллионов гривен (375 минимальных зарплат) и возрастом до 5 лет. Ставка налога на роскошь неизменна — 25 000 гривен в год.

После получения уведомления о начислении налога физические лица имеют 60 дней для его уплаты, а юридические лица — 30 дней.

В Украине зарегистрировано 13 электрокаров Rolls-Royce Spectre Фото: king_artur.ua

Традиционно перечень авто, на которые распространяется налог на роскошь, утверждается ежегодно. В этом году в списке можно найти новые суперкары Aston Martin DB12, Lamborghini Revuelto и Maserati MC20, обновленный гибрид Bentley Continental GT. Есть и электромобиль Rolls-Royce Spectre: украинцы приобрели уже 13 таких авто стоимостью $600 000.

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В перечне также встречаются раритеты вроде Lotus Emira, внедорожников Ineos, лимитированного Porsche 911 Turbo 50 Years или домов на колесах Hymer-Mercedes.

Суперкар Maserati MC20 попал в список Минэкономики Фото: Topcars UA

Больше всего же роскошных моделей — у Mercedes-Benz, BMW, Porsche и Land Rover. Вместе с тем, под транспортный налог в 2025 году вообще не подпадают суперкары Ferrari и McLaren. В списке нет ни одной модели этих брендов, хотя в последнее время их завозили в Украину. Отсутствуют и электромобили Tesla и Rivian, топовые версии которых стоят более 3 миллионов гривен.

Кстати, недавно во Львове засветился яркий золотой суперкар McLaren.

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