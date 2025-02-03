Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Суперкары Ferrari и McLaren не подпадают под налог на роскошь в Украине

McLaren 720S, транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025
Фото: instagram.com/vehicles.exclusive | Суперкаров McLaren нет в перечне авто, которые подпадают под транспортный налог

Налог на роскошь в 2025 году распространяется на более 350 дорогих авто. Примечательно, что в него не попали модели Ferrari и McLaren.

Related video

Утвержден перечень авто, которые подпадают под транспортный налог в 2025 году. Он насчитывает более 350 моделей и модификаций. Его опубликовали на сайте Министерства экономики.

транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025 Fullscreen
Фото: Министерство экономики Украины
транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025 Fullscreen
Фото: Министерство экономики Украины
транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025 Fullscreen
Фото: Министерство экономики Украины
транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025 Fullscreen
Фото: Министерство экономики Украины
транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025 Fullscreen
Фото: Министерство экономики Украины
транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025 Fullscreen
Фото: Министерство экономики Украины
транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025
транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025
транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025
транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025
транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025
транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025

Транспортный налог в Украине (также известный, как налог на роскошь) в 2025 году распространяется на автомобили стоимостью от 3 миллионов гривен (375 минимальных зарплат) и возрастом до 5 лет. Ставка налога на роскошь неизменна — 25 000 гривен в год.

После получения уведомления о начислении налога физические лица имеют 60 дней для его уплаты, а юридические лица — 30 дней.

Rolls-Royce Spectre, транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025 Fullscreen
В Украине зарегистрировано 13 электрокаров Rolls-Royce Spectre
Фото: king_artur.ua

Традиционно перечень авто, на которые распространяется налог на роскошь, утверждается ежегодно. В этом году в списке можно найти новые суперкары Aston Martin DB12, Lamborghini Revuelto и Maserati MC20, обновленный гибрид Bentley Continental GT. Есть и электромобиль Rolls-Royce Spectre: украинцы приобрели уже 13 таких авто стоимостью $600 000.

Важно
Ferrari, Aston Martin и Rolls-Royce: самые дорогие авто в Украине за 2024 год (фото)
Ferrari, Aston Martin и Rolls-Royce: самые дорогие авто в Украине за 2024 год (фото)

В перечне также встречаются раритеты вроде Lotus Emira, внедорожников Ineos, лимитированного Porsche 911 Turbo 50 Years или домов на колесах Hymer-Mercedes.

Maserati MC20, транспортный налог, транспортный налог 2025, налог на роскошь, налог на роскошь 2025 Fullscreen
Суперкар Maserati MC20 попал в список Минэкономики
Фото: Topcars UA

Больше всего же роскошных моделей — у Mercedes-Benz, BMW, Porsche и Land Rover. Вместе с тем, под транспортный налог в 2025 году вообще не подпадают суперкары Ferrari и McLaren. В списке нет ни одной модели этих брендов, хотя в последнее время их завозили в Украину. Отсутствуют и электромобили Tesla и Rivian, топовые версии которых стоят более 3 миллионов гривен.

Кстати, недавно во Львове засветился яркий золотой суперкар McLaren.

Также Фокус писал о новом кроссовере Aston Martin на 700 сил в Украине.