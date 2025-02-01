Работник автосалона разбил новейший суперкар Lamborghini за $600 000 (фото)

Суперкар Lamborghini Revuelto оснащен гибридной установкой на 1001 л. с. Купе за $600 000 способно разогнаться до сотни за 2,5 с и развить 350 км/ч.

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В Ливане разбили новый Lamborghini Revuelto. Сверхмощный суперкар получил существенные повреждения и пока не известно, восстановят ли его. Фото с места ДТП опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

Суперкар потерял управляемость и врезался в забор Фото: instagram.com/supercar.fails

Суперкар Lamborghini Revuelto разбили в Бейруте. Его должны были передать покупателю и работник автосалона поехал проверить авто и заправить его.

Водитель не справился с управлением, суперкар слетел с дороги и врезался в забор. Пока не известно, почему водитель потерял контроль над Lamborghini Revuelto. В тот день в Бейруте была теплая и сухая погода.

В салоне сработали подушки безопасности Фото: instagram.com/supercar.fails От удара оторвало колесо Фото: instagram.com/supercar.fails

Суперкар Lamborghini получил существенные повреждения. У него разбита передняя часть и оторвано колеса, а в салоне сработали подушки безопасности.

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Уже известно, что покупатель будет ждать новый Lamborghini Revuelto — ему заменят машину. Стоимость авто составляет примерно 600 000 долларов.

Lamborghini Revuelto совсем недавно привезли в автосалон и должны были передать владельцу

Купе Lamborghini Revuelto пришло на смену модели Aventador. Суперкар оснащен 6,5-литровым V12 и тремя электромоторами общей мощностью 1001 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 350 км/ч.

Кстати, недавно в Великобритании работник СТО разбил коллекционный суперкар Ferrari F40 за $2,5 миллиона.

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