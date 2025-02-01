Працівник автосалону розбив новітній суперкар Lamborghini за $600 000 (фото)

Суперкар Lamborghini Revuelto оснащений гібридною установкою на 1001 к. с. Купе за $600 000 здатне розігнатися до сотні за 2,5 с і розвинути 350 км/год.

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У Лівані розбили новий Lamborghini Revuelto. Надпотужний суперкар зазнав суттєвих ушкоджень і наразі не відомо, чи його відновлять. Фото з місця ДТП опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.

Суперкар втратив керованість і врізався в паркан Фото: instagram.com/supercar.fails

Суперкар Lamborghini Revuelto розбили у Бейруті. Його мали передати покупцеві і працівник автосалону поїхав перевірити авто та заправити його.

Водій не справився з керуванням, суперкар злетів із дороги та врізався у паркан. Поки не відомо, чому водій втратив контроль над Lamborghini Revuelto. У той день у Бейруті була тепла та суха погода.

У салоні спрацювали подушки безпеки Фото: instagram.com/supercar.fails Від удару відірвало колесо Фото: instagram.com/supercar.fails

Суперкар Lamborghini зазнав суттєвих ушкоджень. У нього розбита передня частина та відірване колеса, а в салоні спрацювали подушки безпеки.

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Уже відомо, що покупець чекатиме на новий Lamborghini Revuelto — йому замінять машину. Вартість авто становить приблизно 600 000 доларів.

Lamborghini Revuelto зовсім недавно привезли в автосалон і мали передати власнику

Купе Lamborghini Revuelto прийшло на зміну моделі Aventador. Суперкар оснащений 6,5-літровим V12 та трьома електромоторами загальною потужністю 1001 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с та розвинути 350 км/год.

До речі, нещодавно у великій Британії працівник СТО розбив колекційний суперкар Ferrari F40 за $2,5 мільйона.

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