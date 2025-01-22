ДТП на мільйони: найдорожчі авто, розбиті в аваріях (фото, відео)

У ДТП розбивали екзотичні суперкари та колекційні старовинні автомобілі. Вартість деяких машин перевищує 10 мільйонів доларів.

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Аварії суперкарів та дорогих елітних авто — не така вже і рідкість. Потужні спортивні моделі потребують вправного водія: недостатньо мати достатньо коштів для їх купівлі, необхідно вміти їх контролювати. Подекуди розбиті автомобілі коштують мільйони доларів. Фокус визначив найдорожчі авто, розбиті в ДТП.

Варто відзначити, що до рейтингу ми обрали саме серйозні аварії, наслідком яких є складний ремонт або ж утилізація авто. Дрібні пошкодження в міських умовах не бралися до уваги.

10 місце. Pagani Huayra BC – $3 500 000

На знаменитому італійському автодромі Монца під час любительських заїздів у 2019 році зіткнулися ексклюзивний Pagani Huayra BC та Porsche 911 GT2. Лімітований Pagani із 800-сильним V12 від Mercedes-AMG суттєво постраждав. Випустили лише 20 таких авто.

8-9 місце. Ferrari Enzo – $4 000 000

Ferrari Enzo

Розбили вже кілька Ferrari Enzo. Один із суперкарів потрапив у аварію на німецькому автобані в минулому році – його занесло на великій швидкості. Передня частина купе відсутня. Випущено 400 таких купе із 660-сильним V12, а в розробці моделі брав участь Міхаель Шумахер. Купе здатне розігнатися до 350 км/год.

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8-9 місце. Ferrari F50 – $4 000 000

Попередника Ferrari Enzo розбили під час параду суперкарів у Італії в 2019 році. Його водій не витримав дистанцію і влетів у Ferrari 488 Pista, через що серйозно постраждала передня частина авто. Виготовили тільки 349 Ferrari F50 1995 року. Авто оснащене двигуном V12 на 520 сил, в основі якого лежить мотор боліда "Формули-1". Максимальна швидкість авто становить 325 км/год.

7 місце. Ferrari LaFerrari – $5 000 000

У Австралії зіткнулися чотири суперкари, а найдорожчим із них був Ferrari LaFerrari

У 2024 році на гірській дорозі в Австралії зіткнулися чотири суперкари. Найдорожчим із них є лімітований Ferrari LaFerrari за 5 мільйонів доларів. Таких купе із 963-сильною гібридною установкою в 2013-2016 роках зібрали лише 499. Модель, яка стала наступницею Ferrari F50 та Enzo, розвиває 350 км/год.

Крім того, в аварію потрапив трековий суперкар McLaren Elva за 1,7 мільйона доларів. Інші постраждалі авто – Ferrari 812 Superfast та Bentley Continental GTC. Сумарна вартість авто – понад 7 млн доларів.

6 місце. Два Bugatti Chiron – $8 900 000

У Марокко в 2024 році під час автопробігу зіштовхнулися два Bugatti Chiron, причому одне з авто опинилося в кюветі та серйозно пошкодило передню частину. 1500-сильний Bugatti Chiron Pur Sport коштує 5 мільйонів доларів, а 1600-сильний Chiron Super Sport – $3,9 мільйона.

5 місце. Porsche 911 GT1 – $10 000 000

Під час демонстраційних заїздів на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді 2023 року потрапив у аварію гоночний Porsche 911 GT1. Спорткар занесло і він вдарився задньою частиною. Спочатку авто втратило антикрило, а потім у нього відлетіла вся задня частина кузова. Конкретно цей Porsche 911 GT1 є переможцем 24-годинних перегонів у Ле-Мані 1998 року, тому оцінений в 10 мільйонів доларів.

4 місце. Pagani Zonda 760 LH – $11 000 000

Pagani Zonda 760 LH Фото: The Sun

У 2023 році у Великій Британії розбили унікальний суперкар Pagani Zonda 760 LH 2012 року. Це купе із двигуном Mercedes-AMG на 760 сил збудували спеціально для семиразового чемпіона "Формули-1" Люїса Гамільтона, проте пізніше він продав його. Карбонове авто суттєво постраждало і його ремонт виявився недешевим.

3 місце. Pagani Zonda HP Barchetta – $17 000 000

Pagani Zonda HP Barchetta Фото: Motor1.com

Виготовили лише три 800-сильних кабріолети Pagani Zonda HP Barchetta за 17 000 000 доларів і один із них розбили в 2022 році у Хорватії. Під час пробігу суперкарів авто занесло і воно врізалося в Ford Ka. Pagani серйозно пошкодив задню частину, проте його відновили.

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2 місце. Ferrari 250 GT SWB Breadvan – $30 000 000

У 2022 році під час перегонів ретроавто у Франції розбили унікальний Ferrari 250 GT SWB Breadvan 1962 року за 30 мільйонів доларів. Нестандартне гоночне авто, яке нагадує фургон, створили у одному-єдиному екземплярі на замовлення італійського графа Джованні Вольпі.

1 місце. Ferrari 250 GTO – $70 000 000

Гоночний Ferrari 250 GTO – одне із найдорожчих авто всіх часів та народів. Усього в 1962-1964 роках виготовили лише 36 таких купе із 300-сильним V12 і вони домінували в перегонах. Зараз їх вартість сягає 70 мільйонів доларів, але власники не бояться виступати на них у змаганнях ретроавто. Саме під час таких перегонів у британському Гудвуді в 2018 році розбили Ferrari 250 GTO 1964 року. Спорткар вилетів з треку в повороті і врізався у відбійник. Його алюмінієвий кузов серйозно постраждав.

До речі, нещодавно працівник СТО розбив колекційний суперкар Ferrari за 2,5 мільйона доларів.

Також Фокус писав, що застряглий у піску суперкар витягувала пара волів.