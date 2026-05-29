Ціна $500 000 і V12 на 725 сил: в Україну почали завозити перші кросовери Ferrari (фото)

В Україні з'явилися нові кросовери Ferrari Purosangue. Вони оснащені 725-сильним V12 і здатні розвивати 310 км/год.

Одразу два кросовери Ferrari Purosangue помітили в Україні за останній час. Їхні фото опублікували в соцмережах.

Перший кросовер Ferrari в Україні з'явився в Києві — його світлину оприлюднив блогер Roma Urraco. Авто чорного кольору помітили на Деміївці і відомо, що це не "биток".

Перший Ferrari Purosangue в Україні привезли до Києва Фото: Roma Urraco

Згодом ще один новий Ferrari Purosangue засвітився в Одесі. Фото білого авто з'явилося на сторінці carlos.car.spot.odessa.

Важливо

Преміум для молоді: в Україні з'явилася стильна сестра Honda Civic (фото)

Ferrari Purosangue — дебютний кросовер італійської марки

Нагадаємо, що перший кросовер Ferrari презентували ще в 2022 році. Ціна Ferrari Purosangue стартує з 428 000 доларів, але в Україні добре оснащені екземпляри можуть коштувати і понад $500 000.

Задні двері Ferrari Purosangue відкриваються проти руху Фото: Ferrari

Кросовер Ferrari Purosangue — п'ятиметрове авто із обтічним дизайном та незвичними задніми дверима, які відкриваються проти руху. У салоні встановлено чотири окремі крісла, а об'єм багажника становить 473 л. На передній панелі — окремі дисплеї для водія та пасажира.

Відео дня

У салоні встановлені окремі екрани для водія і переднього пасажира Фото: Ferrari

Ferrari Purosangue оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 725 к. с., 8-ступінчастим роботом із двома зчепленнями та повним приводом. Це один із найшвидших кросоверів у світі — він розганяється до 100 км/год за 3,3 с і розвиває 325 км/год. Кросовер має керовані задні колеса, активну підвіску зі змінним кліренсом і карбоново-керамічні гальма.

До речі, нещодавно в Києві з'явився флагманський 1000-сильний суперкар Ferrari, який стартує до сотні за 2,5 с.

Також Фокус розповідав, що перший електромобіль Ferrari зіткнувся з шквалом критики.