1000 сил і 2,5 с до сотні: у Києві з'явився дорогий флагманський суперкар Ferrari (фото)

В Україні стало на один Ferrari SF90 Stradale більше. Суперкар потужністю 1000 сил здатен розвинути 340 км/год.

Новий Ferrari SF90 Stradale з’явився в Києві. В Україні зареєстровано лише кілька таких авто. Світлини суперкара опублікували на сторінці rudnes.inst в Instagram.

Модель тривалий час була флагманом марки Фото: Instagram / rudnes.inst

Суперкар Ferrari SF90 Stradale випускали з 2019 по 2025 рік, а зараз на зміну йому прийшла модель 849 Testarossa. До появи купе Ferrari F80 це був флагман італійської марки. Ціна Ferrari SF90 Stradale стартувала з 590 000 доларів і могла сягати $700-800 тис. із додатковими опційними пакетами.

Авто оснащене 1000-сильною гібридною установкою Фото: Instagram / rudnes.inst

Обтічне повнопривідне купе оснащене плагін-гібридною установкою з 4,0-літровим твін-турбо та трьома електромоторами. Сумарна віддача становить 1000 к. с.

Відео дня

Важливо

"Блискавка" з тризубом: у Києві помітили спортивний електрокар з Італії на 760 сил (фото)

Ferrari SF90 Stradale здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с, а до 200 км/год – за 7,8 с. Максимальна швидкість становить 340 км/год.

Суперкар здатен розвинути 340 км/год Фото: Instagram / rudnes.inst

Разом із тим, гібрид здатен проїхати 25 км на електротязі. Він не має звичної задньої передачі – її замінюють електромотори в режимі реверсу. Крім того, суперкар Ferrari SF90 Stradale отримав електронний диференціал, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.

Між іншим, нещодавно у Києві бачили 670-сильний суперкар Ferrari 488 GTB.

Також Фокус писав, що в столиці засвітився найпотужніший Bentley в історії.