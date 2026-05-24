"Блискавка" з тризубом: у Києві помітили спортивний електрокар з Італії на 760 сил (фото)

У Києві засвітилося купе Maserati GranTurismo 2024 року в електричному виконанні Folgore. 760-сильний спорткар здатен розігнатися до сотні за 2,7 с і розвинути 325 км/год.

Новий Maserati GranTurismo Folgore — перший серійний електрокар від італійської марки, логотипом якої є тризуб. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Елегантне купе оснащене 762-сильною установкою Фото: Topcars UA

Folgore ("Блискавка") – топова версія купе Maserati GranTurismo вартістю понад 200 000 доларів. Повнопривідний спорткар отримав три електромотори, які сумарно розвивають 762 к. с. і 1353 Н∙м. Для порівняння: потужність бензинових варіантів моделі становить 490-550 сил.

Розгін до сотні займає 2,7 с Фото: Topcars UA

Електромобіль Maserati GranTurismo Folgore здатен розігнатися до 100 км/год за 2,7 с, а до 200 км/год – за 8,8 с. Максимальна швидкість становить 325 км/год.

Відео дня

Важливо

Розвиває 330 км/год: у Києві помітили знаковий суперкар Ferrari (фото)

Із акумуляторною батареєю ємністю 92,5 кВт∙год запас ходу становить 455 км. Силова установка вміє імітувати звук бензинового V8.

Салон оздоблений шкірою і карбоном Фото: Maserati

Купе Maserati GranTurismo вирізняється елегантним дизайном із довгим капотом та плавними обводами кузова. Версія Folgore вирізняється особливими радіаторною решіткою, дисками та обвісом. Салон електрокара оздоблений шкірою та карбоном.

До речі, нещодавно виповнилося 100 років першому автомобілю Maserati.

Також Фокус писав, що в Києві помітили найпотужніший Bentley усіх часів.