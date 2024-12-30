110 років під знаком тризуба: Maserati святкує ювілей (фото)

Maserati почали з виробництва гоночних моделей, а з кінця 40-х почали випуск серійних авто. У лінійці марки були швидкісні суперкари та спортивні седани.

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Під кінець року свій ювілей відзначає Maserati. Італійському автовиробнику виповнилося 110 років і на честь дня народження було вирішено влаштувати масштабний автопробіг. Сучасні та класичні моделі марки стартували з підприємства в Модені та вже відвідали Японію, Китай, Південну Корею та США. Про це повідомляється на сайті компанії.

Брати Мазераті Фото: Wikipedia

Історія Maserati починається 1 грудня 1914 року — саме тоді компанію заснували в Болоньї п’ять братів Альфієрі, Біндо, Ернесто, Етторе та Карло Мазераті. Вони не планували випускати машини серійно, а займалися виключно гоночними авто, причому виробляли їх для компанії Diatto. Із 1920 року на їх продукції з’явився логотип у вигляді тризуба – його запозичили зі статуї Нептуна в фонтані у центрі Болоньї.

Первісток Maserati Tipo 26 Фото: Maserati

Перше авто з назвою Maserati з’явилося в 1926 році. Болід Tipo 26 оснастили 1,5-літровою компресорною вісімкою, яка, залежно від версії, розвивала 120-155 к. с. Із часом з’явилася 2,8-літрова 205-сильна версія Tipo26B, яка в 1930-1931 роках виграла Гран-прі Італії та Іспанії.

Maserati V4 Фото: Maserati

У 1929 році компанія шокувала публіку болідом V4 із 4,0-літровим двигуном V16 на 305 к. с., який розвивав 260 км/год. Доволі успішною була 1,5-літрова модель 4С.

Maserati 8CTF двічі вигравав перегони в Індіанаполісі Фото: Maserati

Утім, перегони не приносили грошей і в 1937 році брати Мазераті були змушені продати підприємство заможній родині Орсі. Примітно, що їх залишили на керівних посадах. Фінансові вливання дозволили створити 365-сильний Maserati 8CTF, який двічі (в 1939 і 1940 роках) перемагав у знаменитих перегонах "500 миль Індіанаполіса" в США.

Maserati A6G став першою серійною моделлю марки Фото: Maserati

У 1940 році підприємство переїхало до Модени і було вирішено почати виробництво дорожніх моделей. Проте через Другу світову війну плани реалізували лише в 1946 році, представивши Maserati A6G. Легке авто комплектували рядними шістками об’ємом 1,5 л (65 к. с.) і 2,0 л (100-170 к. с.). Усього виготовили 60 авто.

Maserati 3500 GT

Розквіт Maserati почався у другій половині 50-х. Спочатку в 1957 році презентували Maserati 3500 GT із 3,5-літровою інжекторною шісткою на 235 к. с., який розійшовся накладом у 2200 авто.

Maserati 5000 GT був найшвидшим авто у світі Фото: Maserati

За два роки дебютував ексклюзивний Maserati 5000 GT. Його 5,0-літровий V8 на 340 сил дозволяв розвивати 270 км/год і робив його найшвидшим авто у світі. Зібрали лише 34 купе з ексклюзивними кузовами від Allemano, Frua, Pininfarina и Touring. Серед їх власників були шах Ірану та президент Мексики.

Maserati 250F приніс Хуану-Мануелю Фанхіо чемпіонство у "Формулі-1" Фото: Maserati

У автоспорті Maserati також добилися успіхів. Хуан-Мануель Фанхіо став чемпіоном "Формули-1" у 1957 році на боліді 250F, а спорткари 450S та Tipo 61 Birdcage вигравали престижні перегони в Себрінгу та Нюрбургрингу.

Maserati Quattroporte 1963 року Фото: Maserati

У 1963 році дебютував Maserati Quattroporte, який вважається одним із перших спортивних седанів. Він поєднував просторий розкішний салон із двигунами V8 потужністю 260-290 к. с. та міг розвивати 230 км/год.

Maserati Mistral Фото: Maserati

У 60-х та 70-х роках Maserati представила цілу лінійку яскравих суперкарів, названих на честь різних вітрів. Первістком у цьому сімействі став Maserati Mistral 1963 року потужністю 235-255 сил, який змінив модель 3500 GT.

Maserati Ghibli Фото: carscoops.com

За три роки дебютував Maserati Ghibli з обтічним дизайном від Джорджетто Джуджаро та висувними фарами. Авто отримало V8 потужністю 310-335 к. с., а його максимальна швидкість сягала 280 км/год.

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Ці ж двигуни отримало і середньомоторне купе Maserati Bora 1971 року. А от його молодшого брата Maserati Merak оснащали двигунами V6 на 160-220 сил.

Maserati Bora Фото: Maserati

Із 1968 по 1975 рік Maserati перебувала у власності Citroen. Результатами співробітництва двох компаній стали футуристичне купе Khamsin (наступник Ghibli) та оригінальний Citroen SM.

Maserati Khamsin

У середині 70-х Maserati перейшла під контроль компанії DeTomaso. Під керівництвом нових власників створили Maserati Quattroporte третього покоління, а у 80-х розробили ціле сімейство моделей Biturbo. Купе, кабріолети і седани з стурбованими V6 потужністю 180-280 сил були дешевшими, а тому стали доволі масовими – випустили 40 тисяч авто.

Maserati Biturbo Фото: Maserati

Із 1993 року Maserati – частина концерну FIAT, який почав масштабну реорганізацію компанії. З’явилися елегантні Maserati Coupe та Quattroporte із V8 від Ferrari та навіть екстремальний суперкар MC12 на базі Ferrari Enzo, який 6 років поспіль вигравав перегони FIA GT.

Maserati MC12

У 2016 році дебютував кросовер Maserati Levante. А п'ять років по тому Maserati в складі FIAT увійшла до новоствореного концерну Stellantis, у рамках якого відбулося "возз’єднання" із Citroen.

Maserati Levante

Зараз у лінійці Maserati є як купе GranTurismo і суперкар MC20, так і кросовер Grecale. Усі моделі марки отримали електричні версії, а майбутній Quattroporte пропонуватимуть лише з електромоторами.

Maserati MC20 Фото: Maserati

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