110 лет под знаком трезубца: Maserati празднует юбилей (фото)

Maserati начали с производства гоночных моделей, а с конца 40-х начали выпуск серийных авто. В линейке марки были скоростные суперкары и спортивные седаны.

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Под конец года свой юбилей отмечает Maserati. Итальянскому автопроизводителю исполнилось 110 лет и в честь дня рождения было решено устроить масштабный автопробег. Современные и классические модели марки стартовали с предприятия в Модене и уже посетили Японию, Китай, Южную Корею и США. Об этом сообщается на сайте компании.

Братья Мазерати Фото: Wikipedia

История Maserati начинается 1 декабря 1914 года — именно тогда компанию основали в Болонье пять братьев Альфиери, Биндо, Эрнесто, Этторе и Карло Мазерати. Они не планировали выпускать машины серийно, а занимались исключительно гоночными авто, причем производили их для компании Diatto. С 1920 года на их продукции появился логотип в виде трезубца — его позаимствовали из статуи Нептуна в фонтане в центре Болоньи.

Первенец Maserati Tipo 26 Фото: Maserati

Первое авто с названием Maserati появилось в 1926 году. Болид Tipo 26 оснастили 1,5-литровой компрессорной восьмеркой, которая, в зависимости от версии, развивала 120-155 л. с. Со временем появилась 2,8-литровая 205-сильная версия Tipo26B, которая в 1930-1931 годах выиграла Гран-при Италии и Испании.

Maserati V4 Фото: Maserati

В 1929 году компания шокировала публику болидом V4 с 4,0-литровым двигателем V16 на 305 л. с., который развивал 260 км/ч. Довольно успешной была 1,5-литровая модель 4С.

Maserati 8CTF дважды выигрывал гонки в Индианаполисе Фото: Maserati

Впрочем, гонки не приносили денег и в 1937 году братья Мазерати были вынуждены продать предприятие состоятельной семье Орси. Примечательно, что их оставили на руководящих должностях. Финансовые вливания позволили создать 365-сильный Maserati 8CTF, который дважды (в 1939 и 1940 годах) побеждал в знаменитой гонке "500 миль Индианаполиса" в США.

Maserati A6G стал первой серийной моделью марки Фото: Maserati

В 1940 году предприятие переехало в Модену и было решено начать производство дорожных моделей. Однако из-за Второй мировой войны планы реализовали лишь в 1946 году, представив Maserati A6G. Легкое авто комплектовали рядными шестерками объемом 1,5 л (65 л. с.) и 2,0 л (100-170 л. с.). Всего изготовили 60 авто.

Maserati 3500 GT

Расцвет Maserati начался во второй половине 50-х. Сначала в 1957 году презентовали Maserati 3500 GT с 3,5-литровой инжекторной шестеркой на 235 л. с., который разошелся тиражом в 2200 авто.

Maserati 5000 GT был самым быстрым авто в мире Фото: Maserati

Через два года дебютировал эксклюзивный Maserati 5000 GT. Его 5,0-литровый V8 на 340 сил позволял развивать 270 км/ч и делал его самым быстрым авто в мире. Собрали всего 34 купе с эксклюзивными кузовами от Allemano, Frua, Pininfarina и Touring. Среди их владельцев были шах Ирана и президент Мексики.

Maserati 250F принес Хуану-Мануэлю Фанхио чемпионство в "Формуле-1" Фото: Maserati

В автоспорте Maserati также добились успехов. Хуан-Мануэль Фанхио стал чемпионом "Формулы-1" в 1957 году на болиде 250F, а спорткары 450S и Tipo 61 Birdcage выигрывали престижные гонки в Себринге и Нюрбургринге.

Maserati Quattroporte 1963 года Фото: Maserati

В 1963 году дебютировал Maserati Quattroporte, который считается одним из первых спортивных седанов. Он сочетал просторный роскошный салон с двигателями V8 мощностью 260-290 л. с. и мог развивать 230 км/ч.

Maserati Mistral Фото: Maserati

В 60-х и 70-х годах Maserati представила целую линейку ярких суперкаров, названных в честь разных ветров. Первенцем в этом семействе стал Maserati Mistral 1963 года мощностью 235-255 сил, который сменил модель 3500 GT.

Maserati Ghibli Фото: carscoops.com

Через три года дебютировал Maserati Ghibli с обтекаемым дизайном от Джорджетто Джуджаро и выдвижными фарами. Авто получило V8 мощностью 310-335 л. с., а его максимальная скорость достигала 280 км/ч.

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Эти же двигатели получило и среднемоторное купе Maserati Bora 1971 года. А вот его младший брат Maserati Merak оснащался двигателями V6 на 160-220 сил.

Maserati Bora Фото: Maserati

С 1968 по 1975 год Maserati находилась в собственности Citroen. Результатами сотрудничества двух компаний стали футуристическое купе Khamsin (преемник Ghibli) и оригинальный Citroen SM.

Maserati Khamsin

В середине 70-х Maserati перешла под контроль компании DeTomaso. Под руководством новых владельцев создали Maserati Quattroporte третьего поколения, а в 80-х разработали целое семейство моделей Biturbo. Купе, кабриолеты и седаны с обеспокоенными V6 мощностью 180-280 сил были дешевле, а потому стали довольно массовыми — выпустили 40 тысяч авто.

Maserati Biturbo Фото: Maserati

С 1993 года Maserati — часть концерна FIAT, который начал масштабную реорганизацию компании. Появились элегантные Maserati Coupe и Quattroporte с V8 от Ferrari и даже экстремальный суперкар MC12 на базе Ferrari Enzo, который 6 лет подряд выигрывал гонки FIA GT.

Maserati MC12

В 2016 году дебютировал кроссовер Maserati Levante. А пять лет спустя Maserati в составе FIAT вошла во вновь созданный концерн Stellantis, в рамках которого произошло "воссоединение" с Citroen.

Maserati Levante

Сейчас в линейке Maserati есть как купе GranTurismo и суперкар MC20, так и кроссовер Grecale. Все модели марки получили электрические версии, а будущий Quattroporte будет предлагаться только с электромоторами.

Maserati MC20 Фото: Maserati

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