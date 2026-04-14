Воплощение безопасности и практичности: автомобили Volvo отмечают день рождения (фото)

В этот день 99 лет назад дебютировал самый первый автомобиль Volvo. Фокус расскажет историю бренда, который выпускает практичные и одни из самых безопасных в мире авто.

История Volvo началась еще в 1915 году — именно тогда этот бренд зарегистрировали для новых шариковых подшипников концерна SKF из шведского города Гетеборг. Название Volvo в переводе с латыни означает "я качусь", а логотипом взяли средневековый алхимический символ, который обозначал железную руду.

Логотип Volvo создали из алхимического символа железной руды Фото: Volvo

В середине 1920-х руководители Volvo Ассар Габриэльсон и Густав Ларсон решили изменить сферу деятельности и создать первый шведский автомобиль. Он должен был быть приспособленным к суровым скандинавским зимам и заснеженным дорогам.

Первый Volvo ÖV4 1927 года Фото: Volvo

14 апреля 1927 года увидел свет серийный Volvo ÖV4 (Öppen Vagn 4 cylindrar — "автомобиль без крыши с четырехцилиндровым двигателем"). Небольшой четырехдверный фаэтон с 2,0-литровой 28-сильной четверкой разгонялся до 90 км/ч.

Volvo PV4 Фото: Volvo

Примечательно, что презентацию модели перенесли на день из-за курьеза: когда водитель сел за руль Volvo ÖV4 и включил первую передачу, то авто поехало назад. Оказалось, что рабочие неправильно установили КПП и пришлось срочно исправлять дефект.

Вскоре представили седан Volvo PV4, который больше подходил к шведскому климату. За два года собрали 996 автомобилей. А уже с 1928 года начали выпуск первых грузовиков LV40.

Первый грузовик Volvo 1928 года Фото: Volvo

В 1929 году появились автобусы Volvo, а на смену ÖV4 пришел более дорогой и роскошный Volvo PV651. Большая колесная база в 2950 мм сделала салон просторнее, а 3,4-литровая 65-сильная рядная "шестерка" отличалась плавностью работы, ведь крепилась к раме сразу восемью подушками. Вскоре появился более совершенный 86-сильный вариант PV653 с 4-ступенчатой КПП. На его основе построили удлиненный семиместный Volvo TR673, созданный специально для такси. Линейку выпускали до 1937 года и собрали чуть более 3000 авто.

Volvo TR673 1931 года Фото: Volvo

Инновационным для 30-х стал новый Volvo PV36 Carioca 1935 года. Разработал его талантливый конструктор Иван Йорнберг, который работал в США и был впечатлен обтекаемым Chrysler Airflow. Поэтому для своего детища он также спроектировал обтекаемый кузов, а также разработал независимую переднюю подвеску.

Volvo PV36 Carioca 1935 года Фото: Volvo

Однако эти нововведения сделали седан недешевым: он получился в полтора раза дороже Volvo PV653. Поэтому изготовили всего 501 автомобиль и в 1938 представили удешевленную модификацию PV51 с зависимой подвеской и более простым в производстве кузовом. Он оказался значительно популярнее — выпустили почти 7000 PV51.

Внедорожник Volvo TP21 Hogster Фото: Volvo

Во время Второй мировой войны Швеция осталась нейтральной, поэтому Volvo стал одним из немногих мировых автопроизводителей, которые не свернули выпуск легковушек в 40-х. В частности, создали новую модель для такси Volvo PV800 для такси.

Volvo PV444 Фото: Volvo

Хотя и об армии шведы заботились. В Volvo спроектировали военные грузовики TVC и HBT, а в 1944 году на основе PV800 создали внедорожник TP21 Hogster с полным приводом и 90-сильной "шестеркой". Вскоре он поступил в свободную продажу.

В это время руководители Volvo решили кардинально изменить стратегию и сделали ставку на более доступные массовые авто. В 1943 году дебютировал знаковый Volvo PV444 — обтекаемый двухдверный седан с 1,4-литровой четверкой на 40 сил, который развивал 117 км/ч.

Volvo PV445 Duett — первый универсал марки Фото: Volvo

Именно PV444 стал первым Volvo с технологиями безопасности — получил усиленный каркас и травмобезопасные стекла. Семейство оказалось очень успешным: ее производили до 1969 года и собрали 529 тыс. авто. Особенно популярным стал первый универсал Volvo PV445 Duett, также показали заряженную 88-сильную версию PV544 Sport.

Volvo Amazon — первое в мире авто с ремнями безопасности Фото: Volvo

Следующим шагом в развитии технологий пассивной защиты стал наследник PV444/544 — Volvo Amazon 1956 года, который первым в мире получил ремни безопасности. Дизайнеры снова обратились к американскому стилю: седан, универсал и купе очень напоминали новейший Chrysler 300, что позволило найти покупателей в США.

Volvo P1800 признали самым надежным авто всех времен Фото: Guiness Book Of Records

На выбор предлагали двигатели мощностью 65-115 сил и даже 3-ступенчатый автомат. За 14 лет выпустили 667 тысяч автомобилей.

Массовые модели позволили Volvo увеличить прибыль и расширить линейку более дорогими автомобилями. В 1956 была попытка наладить выпуск компактного двухместного кабриолета Р1900. Но модель оказалась очень ненадежной и удалось продать всего 68 машин.

Универсал Volvo P1800 ES Фото: Volvo

Гораздо более успешным стал преемник Р1900 — купе Volvo Р1800 1961 года. Элегантный автомобиль с дизайном от итальянского ателье Frua демонстрировал неплохие ходовые характеристики. С 1,8-литровой 115-сильной четверкой разгон до 100 км/ч занимал 9,5 с, а максимальная скорость составляла 185 км/ч. За доплату предлагали кожаный салон, кондиционер и автоматическую трансмиссию, а с 1971 года мотор оснастили инжектором, что увеличило мощность до 130 сил.

Volvo 140 1966 года Фото: Volvo

Еще более оригинальным оказался вариант в кузове универсал Volvo P1800 ES со стеклянной дверью багажника. К 1973 году выпустили 47,5 тыс. P1800, что является неплохим результатом для спортивной модели.

Между прочим, именно Volvo P1800 попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самое надежное авто всех времен. Одно из купе 1966 года преодолело 5,15 млн км и сохранило родные агрегаты.

Универсал Volvo 245 Фото: Volvo

Важной в истории шведского бренда стала серия Volvo 140, которая дебютировала в 1966 году. Именно она принесла фирменный угловатый стиль Volvo. К тому же, авто имело инновацию в области безопасности — зоны деформации кузова, которые поглощали энергию удара.

Volvo 340 стал первым хэтчбеком марки Фото: Volvo

Особенно популярным стал универсал Volvo 140 с просторным салоном и вместительным багажником. Кроме того, появился премиальный седан Volvo 164 с 3,0-литровой 175-сильной шестеркой. Производство линейки Volvo 140 наладили не только в Швеции, но и в Австралии, Бельгии, Канаде и Малайзии. Всего за 8 лет изготовили более миллиона автомобилей.

Volvo 760 Фото: Volvo

В середине 70-х годов Volvo приобрела голландскую компанию DAF и наладила на ее предприятии выпуск компактных моделей — Volvo 66 и 360, а также первого хэтчбека 340. Между прочим, это одни из первых в мире авто с бесступенчатым вариатором.

Volvo 480 Фото: Wikipedia

На смену семейству 140 в 1974 году пришла знаменитая линейка Volvo 200, которую выпускали вплоть до 1996 года и собрали 2,8 млн авто. "Шведские чемоданы" Volvo 240 и 260 (их называли так за угловатую внешность) оказались надежными и безопасными. Они получили травмобезопасную рулевую колонку, а позже — ABS и подушки безопасности.

С 1979 года Volvo 240 начали оснащать дизельными двигателями, а через два года представили 2,1-литровый 155-сильный бензиновый турбомотор. В 1985 году гоночное купе Volvo 240 Turbo выиграло европейский кузовной чемпионат.

Заряженный универсал Vovo 850R Фото: Volvo

Интересно, что в 80-х параллельно с 200 серией выпускали и ее преемников Volvo 740 и 760 с более современным дизайном, более мощными (до 200 сил) двигателями и независимой задней подвеской. Появилось семейство 400, украшением которого стал хэтчбек Volvo 480 с выдвижными фарами и прозрачной дверью багажника в стиле Р1800 ES.

Volvo S80 Фото: Volvo

Начало 90-х ознаменовалось обновлением модельного ряда Volvo. Сначала в 1990 году представили флагман 900, а через два года появился Volvo 850 — наследник успешного 200. На нем, кстати, дебютировали боковые подушки безопасности. Все больше версий начали комплектовать турбомоторами. Особенно ярко выглядел мощный спортивный универсал Volvo 850R с 250-сильным турбомотором, способный разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с и развивать 250 км/ч.

Volvo XC90

Постепенно в Volvo взялись за омоложение бренда. Купе C70 1997 года стало предвестником нового элегантного стиля. А в следующем году появился седан Е-класса S80, оснащенный первыми в мире надувными "шторками". Представили компактную модель S40 и внедорожный универсал Volvo V70 XC (Cross Country).

Volvo V70 Cross Country Фото: Volvo

В 1999 году Volvo разделили, и бизнес по выпуску легковых авто выкупил Ford Motor. Под крылом американского концерна создали кроссоверы Volvo XC60 и XC90, новый седан S60, молодежный хэтчбек С30 — преемник P1800ES и 480.

Volvo XC40 Фото: Volvo

К тому же, были внедрены система контроля "слепых" зон и технология Pedestrian Detection, которая распознает пешеходов, переходящих дорогу, и замедляет авто. В Volvo провозгласили амбициозную цель — свести к нулю количество погибших в ДТП с участием шведских авто.

Volvo XC60 Фото: Volvo

С 2010 года для Volvo начался новый этап в составе китайского концерна Geely. Довольно быстро почти всю линейку обновили, а флагманом стал новый Volvo XC90 второго поколения с топовой плагин-гибридной версией. Появились компактные модели — кроссовер Volvo XC40 и хэтчбек V40.

Спортивное подразделение Polestar превратили в отдельный бренд электрокаров. К тому же, шведские инженеры помогли создать целый ряд моделей Geely, Zeekr и Lynk & Co.

Volvo ES90 Фото: Volvo

Электрические модели появляются и в линейке Volvo — от компактного EX30 до флагманских ES90 и EX90. Volvo постепенно отказывается от традиционных универсалов и делает ставку на кроссоверы.

